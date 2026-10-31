31 de octubre: ¿por qué se recuerda a los niños fallecidos antes del Día de Muertos?

Las ofrendas comienzan a prepararse desde los últimos días de octubre. / iStock

Aunque Halloween se celebra este sábado, la fecha también tiene un significado dentro de las tradiciones mexicanas de Día de Muertos

Este sábado 31 de octubre de 2026, México vive una jornada marcada por las celebraciones de Halloween y los preparativos para el Día de Muertos. Sin embargo, más allá de los disfraces, las calabazas y las fiestas, esta fecha también tiene un significado dentro de algunas tradiciones mexicanas relacionadas con el regreso simbólico de los difuntos.

De acuerdo con las costumbres de distintas comunidades, el 31 de octubre se dedica a preparar las ofrendas para recibir a las almas de los niños fallecidos, conocidos popularmente como angelitos. En ciertas localidades, se cree que estos pequeños comienzan a regresar a sus hogares durante el mediodía de esta jornada, antes de la llegada de los adultos.

Aunque el 1 y 2 de noviembre son las fechas centrales de la celebración, el calendario de Día de Muertos puede comenzar varios días antes, dependiendo de las creencias familiares y regionales.

¿Qué almas llegan el 31 de octubre en México?

Una de las tradiciones documentadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señala que las primeras almas en llegar son las de los niños fallecidos, también llamados angelitos.

En algunas comunidades, se considera que estos pequeños regresan al mediodía del 31 de octubre para visitar a sus familiares y permanecen hasta la misma hora del 1 de noviembre, cuando comienza la recepción de las almas adultas.

Por esta razón, las familias preparan con anticipación los altares y colocan alimentos, bebidas, flores y objetos que recuerdan a los pequeños que fallecieron.

México se prepara para recibir a sus difuntos con ofrendas y flores. / iStock

¿Qué se pone en la ofrenda para los niños fallecidos?

Los altares dedicados a los pequeños tienen elementos particulares que los distinguen de las ofrendas para los adultos.

De acuerdo con el INPI, es común colocar flores y veladoras blancas, pues este color representa la pureza de los niños. También se agregan dulces, frutas, pan en miniatura, juguetes y figuras de alfeñique.

La comida suele prepararse sin chile ni condimentos fuertes y se incluyen alimentos que los pequeños disfrutaban en vida. La intención es recibirlos simbólicamente con aquello que les gustaba cuando estaban en el mundo de los vivos.

Las ofrendas también pueden incorporar fotografías, agua y otros elementos que las familias consideran importantes para recordar a sus seres queridos.

El 31 de octubre tiene un significado especial en algunas tradiciones mexicanas. / iStock

¿Qué se celebra el 31 de octubre además de Día de Muertos?

El 31 de octubre también se celebra Halloween, una festividad que tiene sus raíces en antiguas tradiciones europeas, particularmente en la celebración celta de Samhain, relacionada con el cambio de estación y el final de la temporada de cosechas.

Con el paso del tiempo, esta celebración incorporó elementos como los disfraces, las calabazas talladas, las historias de terror y la costumbre de pedir dulces.

En México, Halloween convive con las tradiciones de Día de Muertos, aunque ambas celebraciones tienen orígenes y significados diferentes.

Mientras Halloween suele relacionarse con disfraces, personajes de terror y actividades recreativas, el Día de Muertos está enfocado en recordar a familiares y seres queridos que fallecieron mediante ofrendas, visitas a los panteones y reuniones familiares.