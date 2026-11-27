¿Cuándo depositan el aguinaldo del ISSSTE? Esta es la fecha para jubilados en diciembre

El ISSSTE confirmó la fecha en que depositará la segunda parte del aguinaldo 2026 a pensionados y jubilados. / Especial

El instituto confirmó la fecha en que depositará la parte restante del aguinaldo 2026 a sus pensionados y jubilados; conoce cuándo llegará el dinero y cómo se realizará el pago

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que el próximo 4 de diciembre de 2026 depositará la segunda parte del aguinaldo a las personas pensionadas y jubiladas.

El pago corresponde a la parte pendiente de esta prestación anual, por lo que las personas beneficiarias deberán estar atentas a sus cuentas bancarias para verificar que el depósito se realice en la fecha anunciada.

Sin embargo, hay un dato importante: el depósito se realizará de manera independiente al pago ordinario de la pensión, por lo que aparecerá como un movimiento separado en el estado de cuenta.

¿Quiénes recibirán la segunda parte del aguinaldo del ISSSTE?

El depósito está dirigido a las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTE que tienen derecho a esta prestación.

El instituto informó que, por segundo año consecutivo, cubrirá la totalidad del aguinaldo correspondiente a 2026 dentro del mismo ejercicio fiscal, sin dejar una parte pendiente para enero de 2027.

Jubilados y pensionados del ISSSTE recibirán el pago restante de su aguinaldo en diciembre. / iStock

¿Cuándo depositará el ISSSTE la segunda parte del aguinaldo?

La fecha confirmada es el viernes 4 de diciembre de 2026. Los recursos se abonarán en las cuentas bancarias donde los beneficiarios reciben habitualmente sus prestaciones.

A diferencia de la mensualidad de diciembre, que está programada para el 27 de noviembre, la segunda parte del aguinaldo llegará en una fecha distinta.

¿Se necesita hacer algún trámite para recibir el aguinaldo?

No se anunció ningún trámite adicional para recibir este depósito. Las personas pensionadas y jubiladas deberán revisar sus movimientos bancarios a partir de la fecha establecida.

En caso de que el dinero no aparezca en su cuenta, podrán solicitar orientación directamente al ISSSTE a través de sus canales oficiales de atención.