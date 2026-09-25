El jugador encendió las alarmas tras ausentarse de las prácticas

Golpe demoledor para la defensiva de los San Francisco 49ers. El ala defensivo estrella Nick Bosa sufrió una lesión en la pantorrilla durante los entrenamientos de esta semana, por lo que se espera que se pierda varias semanas de actividad en la NFL, según reportes de los reconocidos insiders Ian Rapoport y Adam Schefter.

Nick Bosa, defensivo de San Francisco | AP

La noticia confirmó los peores temores en el entorno del equipo, luego de una jornada de incertidumbre marcada por señales preocupantes dentro del campamento de entrenamiento. Diversos insumos de la prensa local, entre ellos valoraciones de la periodista Maicco Lee Chan, ya anticipaban una situación compleja tras registrarse múltiples anomalías durante la cobertura del día.

"Hay varios indicadores que me hacen pensar que es una lesión seria", explicó Lee Chan al notar que el veterano 'pass rusher' no estuvo presente durante el recorrido técnico en el emparrillado ni apareció en la zona de vestidores durante el tiempo de atención a medios. Asimismo, la tardanza inusual en la publicación del reporte médico oficial de la franquicia (emitido pasadas las 3:50 p.m.) incrementó la sospecha sobre un percance imprevisto durante las actividades previas.

Un duro golpe táctico para la defensiva de San Francisco

La baja de Bosa representa una pérdida crítica para el esquema defensivo de los 49ers, al tratarse del principal cazador de cabezas de la plantilla y el jugador en torno al cual las ofensivas rivales diseñan su plan de juego.

A la preocupación inicial por las molestias que arrastraba en la rodilla, se sumó la complicación en el gemelo, lo que obligó al cuerpo médico a determinar su baja inmediata para no arriesgar una afección de mayor gravedad.

Nick Bosa durante un partido de los 49ers l AP