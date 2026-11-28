De cara al apretado 2027 que tendrá el equipo de Ángel Villacampa, los refuerzos podrían empezar a llegar

Aunque todavía se encuentra en la pelea por el título del Apertura 2026 de la Liga Femenil, América ya trabaja en la planeación de su plantilla para el próximo año. La directiva azulcrema tiene entre sus objetivos el fichaje de Duda Sampaio, mediocampista brasileña que actualmente milita en el Corinthians.

El conjunto de Coapa, que se enfrentará a Pumas en las Semifinales del certamen mexicano durante diciembre, tendrá un calendario exigente en 2027, con la participación en la FIFA Women's Champions Cup como uno de sus principales compromisos internacionales.

Duda Sampaio, futbolista brasileña, con la Selección de Brasil | AFP

¿Cuánto ofreció América Femenil por Duda Sampaio?

De acuerdo con información de ESPN Brasil, América presentó una oferta formal de 650 mil dólares por los servicios de la futbolista sudamericana. Sin embargo, la propuesta no cumplió con las expectativas económicas del Corinthians, que pretende recibir al menos 900 mil dólares por su traspaso.

Pese a la diferencia de 250 mil dólares entre ambas posturas, las negociaciones continúan abiertas. La directiva americanista deberá determinar si incrementa su oferta para concretar la incorporación de una de las principales figuras del conjunto brasileño.

Duda Sampaio, de 25 años, forma parte del Corinthians desde 2023 y se caracteriza por su capacidad para distribuir el balón, generar oportunidades de gol e incorporarse al ataque desde el mediocampo. Durante su etapa con el Timão conquistó la Copa Libertadores Femenina.

Duda Sampaio, futbolista brasileña, con la Selección de Brasil | AFP

América Femenil se prepara para un exigente 2027

La brasileña también cuenta con experiencia en la FIFA Women's Champions Cup, certamen en el que disputó la Final de la edición anterior con el Corinthians, aunque el conjunto sudamericano terminó por caer ante el Arsenal de Inglaterra.

Las Águilas comenzarán el próximo año con su participación en la FIFA Women's Champions Cup, donde debutarán directamente en las Semifinales. Su rival saldrá del enfrentamiento entre el Naegohyang Women's FC de Corea del Norte y el Deportivo FAR de Marruecos, que definirán su clasificación durante diciembre.