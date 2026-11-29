La periodista deportiva explotó de emoción tras la anotación de Diana Ordóñez

La periodista y analista deportiva Marion Reimers protagonizó un emotivo momento en el que celebra con euforia el primer gol de la Selección Mexicana Femenil frente a Haití. Mientras disfrutaba del partido en una watch party organizada en la Ciudad de México, Reimers saltó de emoción tras la anotación de Diana Ordóñez que abrió el camino para la histórica victoria por 4-2 del Tricolor, resultado con el que el combinado nacional aseguró su boleto tanto a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027 como a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

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La reacción de la comunicadora refleja su histórico compromiso con el crecimiento del futbol femenino en el país, disciplina en la que ha impulsado la cobertura mediática, la profesionalización y la perspectiva de género tanto desde los micrófonos como a través de su organización y sus libros ¡Juega como niña! y Pioneras.

Reconocida por hitos como convertirse en la primera mujer en narrar o comentar una final de la UEFA Champions League en 2019 y ser la primera mexicana nominada a un Sports Emmy Award en Estados Unidos en 2015, Reimers ha reiterado que este deporte dejó de ser una apuesta para convertirse en una realidad consolidada, respaldada por el crecimiento de la Liga Femenil, la Concacaf W Champions Cup y la proyección internacional de futbolistas mexicanas en galas como el Balón de Oro.

¿Cuándo y contra quién juega México Femenil las Semifinales del Campeonato Concacaf W 2026?

Con la clasificación mundialista y olímpica ya en la bolsa tras superar a la escuadra caribeña, el siguiente reto de la Selección Mexicana Femenil será disputar las Semifinales del Campeonato Concacaf W 2026 frente a Canadá.

Festejo del gol de Diana Ordoñez l MEXSPORT