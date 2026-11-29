México vuelve al mundial, ¿cuántos Mundiales Femeniles ha disputado y cómo ha sido su historia?

La Selección Mexicana Femenil aseguró su boleto a Brasil 2027 después de vencer 4-2 a Haití y terminó con una ausencia de 12 años en la máxima justa

La espera terminó para el futbol mexicano femenil, pues con la victoria de 4-2 sobre Haití en los cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026, el equipo dirigido por Pedro López consiguió su clasificación al Mundial de Brasil 2027, torneo al que no asistía desde Canadá 2015.

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¿Cuántos Mundiales ha disputado la Selección Mexicana Femenil?

Con este boleto, México tendrá su cuarta participación en una Copa del Mundo absoluta, después de haber competido en Estados Unidos 1999, Alemania 2011 y Canadá 2015. Sin embargo, en ninguna de sus tres experiencias anteriores consiguió superar la primera ronda y avanzar a los octavos de final.

Jaqueline Ovalle festejando Gol l MEXSPORT

Apariciones de México en Mundial Femenil

Estados Unidos 1999 | Eliminada en fase de grupos (3 derrotas) Alemania 2011 | Eliminada en fase de grupos (2 empates y 1 derrota) Canadá 2015 | Eliminada en fase de grupos (1 empate y 2 derrotas) Brasil 2027 | Clasificada

Festejo del gol de Diana Ordoñez l MEXSPORT

¿Cómo consiguió México su clasificación al Mundial de Brasil 2027?

El camino hacia Brasil comenzó en las eliminatorias de Concacaf, donde el conjunto nacional terminó como líder de su grupo con cuatro victorias en cuatro encuentros. Posteriormente, llegó al Campeonato Concacaf W 2026, en el que necesitaba superar los cuartos de final para obtener directamente su boleto mundialista.

El partido definitivo fue ante Haití, al que derrotó 4-2 con anotaciones de Diana Ordóñez, Jacqueline Ovalle, quien consiguió un doblete, y Maricarmen Reyes. Así, el equipo de Pedro López terminó con 12 años de ausencia y también consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Rebeca Bernal y Jacqueline Ovalle hacen indicaciones en el Tri Femenil | Mexsport

El futuro también tiene un significado especial para el futbol mexicano, pues México será uno de los cuatro países anfitriones del Mundial Femenil de 2031, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.