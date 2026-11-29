Selección Mexicana Femenil: ¿Cuántos Juegos Olímpicos ha disputado y por qué clasificó a Los Ángeles 2028?

El Tri Femenil venció 4-2 a Haití y aseguró su boleto a la justa olímpica, donde volverá a competir después de más de dos décadas de ausencia

La Selección Mexicana Femenil volvió a escribir una página importante en su historia al derrotar 4-2 a Haití y conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El triunfo no solamente significó el regreso del equipo nacional a la máxima justa deportiva, sino también la oportunidad de disputar nuevamente un torneo olímpico después de 24 años de ausencia.

¿Cuántas veces ha jugado México Femenil en los Juegos Olímpicos?

El conjunto mexicano consiguió su boleto gracias a su victoria en el Campeonato Femenino de la Concacaf, certamen que reparte plazas para los Juegos Olímpicos. Con el resultado ante las haitianas, el combinado nacional también aseguró su presencia en el Mundial de Brasil 2027, por lo que tendrá dos importantes compromisos internacionales en los próximos años.

Hasta antes de conseguir su clasificación a Los Ángeles 2028, la Selección Mexicana Femenil solamente había disputado una edición de los Juegos Olímpicos, cuando participó en Atenas 2004. Aquella fue la primera y, hasta ahora, única experiencia del combinado nacional en el torneo olímpico de futbol femenino.

Cuartos de Final México vs Haití | MEXSPORT

En Grecia, el Tri logró superar la Fase de Grupos y alcanzó los Cuartos de Final, instancia en la que se enfrentó a Brasil. La selección sudamericana se impuso 5-0 el 20 de agosto de 2004, resultado que puso fin al camino de las mexicanas en aquella competencia.

Desde entonces, México no había conseguido regresar al torneo olímpico, por lo que la clasificación para Los Ángeles 2028 marcará su segunda participación en la historia y el retorno después de más de dos décadas.

Rebeca Bernal y Jacqueline Ovalle hacen indicaciones en el Tri Femenil | Mexsport

¿Por qué México clasificó a los Juegos Olímpicos tras vencer a Haití?

La victoria por 4-2 ante Haití fue determinante para que México consiguiera su boleto olímpico. El Campeonato Femenino de la Concacaf entrega plazas para Los Ángeles 2028 a las selecciones que alcanzan las semifinales, por lo que avanzar a dicha instancia aseguró la clasificación del combinado tricolor.

Además, Estados Unidos ya cuenta con su lugar garantizado por ser el país anfitrión de los próximos Juegos Olímpicos, situación que influye en la distribución de los boletos de la Concacaf. México aprovechó su oportunidad, superó a Haití y consiguió volver al escenario olímpico.

Con este resultado, el futbol mexicano tendrá presencia tanto en la rama femenil como en la varonil en Los Ángeles 2028, mientras que el Tri Femenil también puso fin a una larga espera para regresar a una Copa del Mundo, pues su última participación fue en Canadá 2015.