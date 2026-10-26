La jornada dejó marcadores escandalosos con las palizas del América y las Tuzas

La Fase Regular de la Liga Femenil entra en su etapa de definición y la lucha por los puestos de privilegio no da tregua. Monterrey se consolida en la parte más alta de la clasificación general al sumar 31 unidades, manteniéndose como el club con mayor puntaje en todo el certamen a pesar del emocionante empate registrado en el Clásico Regio frente a Tigres.

Tras una intensa cartelera de encuentros en los Grupos A y B, la tabla de posiciones se comprime en la cima y comienza a marcar distancia con los clubes que se quedan sin margen de error rumbo a la 'Fiesta Grande'.

Las posiciones en el Grupo A: Rayadas manda y Tigres acecha

En el sector A, las Rayadas encabezan el grupo con 31 puntos (10 triunfos, 1 empate y 1 derrota), seguidas muy de cerca por las Amazonas, que ocupan el segundo lugar con 29 unidades tras el 2-2 en La Volcánica. En el tercer escalón aparece FC Juárez con 27 puntos después de imponerse 2-1 a Querétaro, mientras que Toluca firma el cuarto sitio con 26 unidades tras su importante victoria como visitante 1-2 sobre Cruz Azul.

Rayadas vs Tigres Jornada 12 Liga Femenil l MEXSPORT

Más abajo en el pelotón, León suma 16 puntos en el quinto lugar, empatado con Santos Laguna (16 pts) en la sexta casilla. Cruz Azul se ubica en el séptimo peldaño con 15 unidades, mientras que en la parte baja del sector se encuentran el Atlante en octavo con 7 puntos y Querétaro en el fondo del grupo con apenas 6 unidades.

Las posiciones en el Grupo B: América arrasa y la crisis de las Centellas

Por su parte, el Grupo B muestra un dominio absoluto de las Águilas del América, que comparten el liderato general de puntos con 31 unidades (10 victorias, 1 empate y 1 descalabro), presumiendo además la mejor ofensiva de la competencia tras su aplastante victoria de 0-7 sobre el Atlético de San Luis. En el segundo puesto se ubican las Chivas con 24 puntos, escoltadas por las potosinas del Atlético de San Luis en el tercer lugar con 19 unidades.

Chivas celebra gol ante Necaxa l MEXSPORT