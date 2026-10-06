Los Atlanta Falcons hicieron trizas a los New Orleans Saints con una exhibición dominante por tierra y se llevaron el triunfo 45-24 en Monday Night Football.
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Bijan Robinson volvió a ser protagonista al terminar con 145 yardas en 19 acarreos y dos touchdowns, incluida una anotación de 59 yardas en la tercera jugada del encuentro. El corredor alcanzó así la quinta mejor cosecha terrestre de su carrera.
Los Robinson destrozan a la defensa de New Orleans
Brian Robinson Jr., tampoco se quedó atrás y aportó 62 yardas terrestres en 14 acarreos, además de conseguir tres anotaciones. Entre ambos corredores sumaron cinco touchdowns para mantener a Atlanta siempre en control.
En total, los Falcons acumularon 205 yardas por tierra, mientras construyeron una ventaja de 24-7 al descanso que terminó por apagar la celebración que tenía preparada New Orleans en casa.
Atlanta extiende su dominio en Monday Night Football
Con este triunfo, Atlanta consiguió su quinta victoria consecutiva en Monday Night Football. El último descalabro de los Falcons en este escenario se remonta al 5 de octubre de 2020, cuando cayeron 30-16 ante los Green Bay Packers.
Además, los Falcons llegaron a tres victorias consecutivas sobre los Saints, consolidando su dominio reciente en esta rivalidad divisional. El resultado dejó a Atlanta con marca de 2-2, empatado con Carolina en la cima de la NFC Sur, mientras New Orleans cayó a 1-3.