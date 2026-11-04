Brandon Aiyuk busca poner fin a uno de los capítulos más complicados de su carrera en la NFL. El receptor de los San Francisco 49ers presentó la documentación necesaria para solicitar su reinstalación ante la liga y tiene previsto reportarse con el equipo este viernes, después de permanecer alejado de la actividad durante más de dos años.
La noticia fue confirmada por su nuevo agente, Drew Rosenhaus, quien explicó que el jugador ya entregó oficialmente los documentos correspondientes. Aiyuk busca salir de la lista de reserva de jugadores que abandonaron a su equipo, aunque todavía necesita completar el proceso de reinstalación ante la NFL.
¿Por qué Brandon Aiyuk lleva más de dos años sin jugar?
La última aparición del receptor ocurrió en octubre de 2024, cuando sufrió una grave lesión de rodilla que terminó anticipadamente con su temporada. Antes de ese problema físico, Aiyuk había firmado una extensión contractual por cuatro años y 120 millones de dólares con San Francisco.
Sin embargo, su relación con la franquicia se deterioró durante su rehabilitación, luego de que abandonara al equipo hacia el final de la temporada pasada. La situación llegó al punto de que los 49ers lo colocaron en la lista de reserva y posteriormente rescindieron 27 millones de dólares garantizados de su contrato para 2026.
Los 49ers no contemplan el regreso de Brandon Aiyuk
Aunque el receptor pretende reincorporarse a la organización, el panorama no parece sencillo. El gerente general de San Francisco, John Lynch, había manifestado anteriormente que no esperaba que Aiyuk volviera a jugar con los 49ers, por lo que su solicitud de reinstalación no significa que tenga asegurado un lugar en el equipo.
A sus 28 años, Aiyuk acumula 294 recepciones, cuatro mil 305 yardas y 25 anotaciones desde que fue seleccionado en la primera ronda del Draft de 2020. Su mejor campaña llegó en 2023, cuando consiguió mil 342 yardas, 75 recepciones y siete touchdowns, números que le permitieron ser reconocido como All-Pro de segundo equipo.