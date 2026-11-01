Carlos Sainz se pone a tono para el GP de México con Luis Miguel: "Luismi me motiva"

Carlos Sainz a su llegada al Gran Premio de México | Mexsport

El piloto español compartió parte de su entrenamiento al ritmo de 'Cuando calienta el sol' y sorprendió a sus seguidores con un guiño al estilo del Sol de México

Carlos Sainz ya se prepara para enfrentar las actividades del Gran Premio de México, pero lo hace con una motivación muy especial: la música de Luis Miguel. El piloto de Williams compartió en sus redes sociales un video de su entrenamiento en el que dejó claro que el cantante es parte de su inspiración.

En la grabación, el español aparece buscando una canción en su playlist hasta que encuentra 'Cuando calienta el sol', uno de los temas más reconocidos de Luis Miguel. Una vez que la selecciona, Sainz sube el volumen para acompañar su preparación física con el ritmo del cantante.

"Luismi me motiva": Carlos Sainz presume su gusto por Luis Miguel

El momento más divertido llega cuando el piloto explica su elección musical con una frase que rápidamente llamó la atención: "Luismi me motiva". Así, Sainz dejó ver que el intérprete de 'La incondicional' también tiene un lugar especial entre sus canciones para entrenar.

Pero el español no se quedó únicamente con la música, pues también se animó a imitar uno de los gestos más característicos del cantante. Mientras acomoda su cabello, cierra el video con un espontáneo "¡qué rico eso, ¿no?!", en una clara referencia al estilo del Sol de México.

Carlos Sainz corre en el Autódromo Hermanos Rodríguez | Mexsport

Carlos Sainz conquista a la afición mexicana antes del GP

Este tipo de momentos han ayudado a que Sainz se gane el cariño de los aficionados mexicanos, quienes encuentran en su personalidad y sentido del humor motivos para tenerlo entre sus pilotos favoritos.