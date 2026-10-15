Carniceros bloquean Calzada Ignacio Zaragoza y complican el tránsito en CDMX; estas son las alternativas viales

Comerciantes del Mercado de San Juan protestaron contra la obligatoriedad de los pagos electrónicos en Iztapalapa; la movilización también provocó alta afluencia en la Línea A del Metro

Carniceros y trabajadores del Mercado de San Juan realizaron un bloqueo intermitente este jueves 15 de octubre sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, con dirección al Centro de la Ciudad de México. La protesta se concentró a la altura de Calle 7 y Canal de San Juan, en la colonia Juan Escutia, alcaldía Iztapalapa.

La movilización reunió a alrededor de 150 comerciantes, quienes rechazaron la implementación de pagos electrónicos obligatorios y pidieron mantener el efectivo como opción para sus transacciones. La protesta generó complicaciones para los automovilistas que ingresaban a la capital desde el oriente.

La movilización se concentró en el cruce con Calle 7 y Canal de San Juan, en Iztapalapa./Especial

¿Por qué bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza?

Los manifestantes expresaron su inconformidad con la propuesta de eliminar el efectivo en las operaciones comerciales. Consideran que conservar esta forma de pago es importante para sus actividades económicas.

Durante la mañana, los comerciantes ocuparon los carriles de Zaragoza y después replegaron la movilización hacia Calle 7, por lo que la circulación comenzó a normalizarse de manera gradual. Sin embargo, las condiciones viales pueden cambiar mientras continúe la protesta.

Los comerciantes exigen que el efectivo siga disponible como forma de pago./Especial

Alternativas viales por el bloqueo en Zaragoza

Si necesitas circular por esta zona, las autoridades de tránsito recomendaron las siguientes opciones para evitar el punto de la movilización: Avenida Pantitlán: alternativa señalada por el C5 para rodear el bloqueo.

Avenida Javier Rojo Gómez: opción reportada por la Subsecretaría de Control de Tránsito para evitar el tramo afectado.

Antes de salir, revisa los avisos de OVIAL CDMX y del C5 para confirmar qué calles mantienen afectaciones. Considera tiempo adicional para tu recorrido, ya que el tránsito puede acumularse en las vialidades cercanas.