¡El león está de regreso! El Tecate Pa’l Norte 2027 reveló este martes 24 de noviembre su cartel oficial, con el que celebrará 15 años de historia y que tendrá a Travis Scott, Post Malone, Charli XCX, Caifanes y Avenged Sevenfold entre sus principales atractivos. El festival se llevará a cabo los próximos 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde más de un centenar de artistas nacionales e internacionales se reunirán durante tres días de música.
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Para esta edición, los organizadores apostaron por una combinación de géneros que incluye rock, pop, hip-hop, reguetón, música electrónica, metal y regional mexicano, con la intención de llegar a diferentes generaciones de aficionados.
¿Cuál es el cartel por día del Tecate Pa’l Norte 2027?
A través de sus redes sociales, el festival dio a conocer la distribución de los artistas que participarán en cada una de las tres jornadas, permitiendo que los asistentes comiencen a planear su experiencia musical.
Viernes 26 de marzo
Travis Scott
The Neighbourhood
Caifanes
Latin Mafia
RAYE
Milo J
Kasabian
Angèle
Deadmau5
Polo & Pan
RIIZE
WOS
Boys Noize
Gera MX
Benny Ibarra
Ximena Sariñana
Aterciopelados
Odisseo
Estrambóticos
Resorte
Sábado 27 de marzo
Post Malone
Avenged Sevenfold
Martin Garrix
Arcade Fire
Hombres G
Young Miko
Fontaines D.C.
Tomora
Sofi Tukker
Babasónicos
Kase.O
Spoon
Ed Maverick
Víctor Mendivil
El Cuarteto de Nos
Kinky
Piso 21
Lola Índigo
Leon Bridges (acústico)
Bandalos Chinos (acústico)
Domingo 28 de marzo
Charli XCX
Julión Álvarez
Empire of the Sun
Joji
The War on Drugs
Kenia OS
Hugel
Leon Bridges
Fobia
Los Auténticos Decadentes
Julieta Venegas
Fonseca
El Malilla
Ed Maverick (acústico)
Bandalos Chinos
Ralphie Choo
Cara Delevingne
Bruses
Depresión Sonora
Rey Pila
¿Cuándo salen a la venta los boletos del Tecate Pa’l Norte 2027?
Los aficionados que no consiguieron sus entradas durante la etapa de Abono Tempranero tendrán una nueva oportunidad de adquirirlas el próximo martes 1 de diciembre de 2026, a partir de las 14:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.