Tecate Pa’l Norte dio a conocer la distribución de artistas por día. / OCESA

El festival regiomontano celebrará su XV aniversario con una edición que reunirá a grandes exponentes de la música nacional e internacional

¡El león está de regreso! El Tecate Pa’l Norte 2027 reveló este martes 24 de noviembre su cartel oficial, con el que celebrará 15 años de historia y que tendrá a Travis Scott, Post Malone, Charli XCX, Caifanes y Avenged Sevenfold entre sus principales atractivos. El festival se llevará a cabo los próximos 26, 27 y 28 de marzo de 2027 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde más de un centenar de artistas nacionales e internacionales se reunirán durante tres días de música.

Para esta edición, los organizadores apostaron por una combinación de géneros que incluye rock, pop, hip-hop, reguetón, música electrónica, metal y regional mexicano, con la intención de llegar a diferentes generaciones de aficionados.

¿Cuál es el cartel por día del Tecate Pa’l Norte 2027?

A través de sus redes sociales, el festival dio a conocer la distribución de los artistas que participarán en cada una de las tres jornadas, permitiendo que los asistentes comiencen a planear su experiencia musical. Viernes 26 de marzo Travis Scott

The Neighbourhood

Caifanes

Latin Mafia

RAYE

Milo J

Kasabian

Angèle

Deadmau5

Polo & Pan

RIIZE

WOS

Boys Noize

Gera MX

Benny Ibarra

Ximena Sariñana

Aterciopelados

Odisseo

Estrambóticos

Resorte Sábado 27 de marzo Post Malone

Avenged Sevenfold

Martin Garrix

Arcade Fire

Hombres G

Young Miko

Fontaines D.C.

Tomora

Sofi Tukker

Babasónicos

Kase.O

Spoon

Ed Maverick

Víctor Mendivil

El Cuarteto de Nos

Kinky

Piso 21

Lola Índigo

Leon Bridges (acústico)

Bandalos Chinos (acústico) Domingo 28 de marzo Charli XCX

Julión Álvarez

Empire of the Sun

Joji

The War on Drugs

Kenia OS

Hugel

Leon Bridges

Fobia

Los Auténticos Decadentes

Julieta Venegas

Fonseca

El Malilla

Ed Maverick (acústico)

Bandalos Chinos

Ralphie Choo

Cara Delevingne

Bruses

Depresión Sonora

Rey Pila

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Tecate Pa’l Norte 2027?

Los aficionados que no consiguieron sus entradas durante la etapa de Abono Tempranero tendrán una nueva oportunidad de adquirirlas el próximo martes 1 de diciembre de 2026, a partir de las 14:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.