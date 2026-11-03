Chicago impone su ley en Seattle con tres touchdowns por tierra de D'Andre Swift

D'Andre Swift tuvo una estupenda noche con 3 anotaciones por tierra | AP

Caleb Williams también aportó un pase de touchdown para encaminar la tercera victoria de los Bears en los últimos cuatro enfrentamientos ante Seahawks

La noche en Seattle terminó teñida de azul y naranja luego de que los Chicago Bears aprovecharon los errores de los Seahawks y encontraron en D'Andre Swift al hombre encargado de inclinar la balanza, para imponerse 34-17 en el Monday Night Football de la Semana 9.

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Swift fue una pesadilla para la defensiva local: consiguió tres touchdowns por tierra y acumuló 69 yardas, con lo que firmó la actuación más determinante del encuentro. Caleb Williams también hizo su parte al conectar un pase de anotación con Luther Burden III.

D'Andre Swift tomó el control y castigó a Seattle

Los Bears construyeron su ventaja con paciencia y aprovecharon los momentos clave. Aunque Seattle intentó mantenerse en la pelea y llegó a acercarse 20-17 en el último cuarto, Chicago respondió con otra anotación de Swift para recuperar distancia.

La ofensiva de los Seahawks tuvo una noche complicada y apenas reunió 252 yardas totales, frente a las 363 de Chicago. Sam Darnold consiguió un pase de touchdown para Cooper Kupp, mientras que Jaxon Smith-Njigba fue el elemento más productivo con 118 yardas por recepción y una anotación de 43 yardas.

Rome Odunze realiza una recepción en el duelo ante Seattle | AP

Bears amplía su dominio reciente en los enfrentamientos

Seattle no encontró continuidad por tierra y sus errores terminaron por condenarlo: falló un punto extra, sufrió un gol de campo bloqueado y Darnold lanzó una intercepción en el cierre. Chicago aprovechó ese último regalo para que Swift consiguiera su tercera anotación y sentenciara el marcador.