Jugadores de Chivas en su partido contra América en el Estadio Azteca en el Apertura 2026 | IMAGO 7

El conjunto Rojiblanco no contará con su capitán

Las Chivas reciben al Cruz Azul en el Akron en busca del liderato; sin embargo, lo tendrán que hacer sin su capitán Luis Romo, quien presentó molestias musculares y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para este encuentro.

El jugador del Rebaño estaría siendo guardado de cara a la Liguilla del Apertura 2026. Cabe mencionar, que viene de haber disputado los Cuartos de Final con la Selección Mexicana ante Jamaica en la Concacaf Nations League.

¿Cuál es el Xl?

José Castillo es quien cubrirá el puesto del exjugador de Gallos Blancos; Tala Rangel, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Richy Ledezma, los González, Omar Govea, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Santiago Sandoval son los jugadores que inician.

Jugadores de Chivas festejan el doblete de Santiago Sandoval ante Atlante | MEXSPORT

Chivas vs Cruz Azul por el liderato

Tras la derrota América, la parte alta del campeonato estará en disputa entre dos de los cuatro grandes, pues, con algunos criterios, Chivas podría tomar la punta, mientras que los celestes llevan la de ganar.

Si el Rebaño e impone a Cruz Azul, se pondría en la primera posición del Apertura 2026 con 33 puntos, superando por tres al América y por uno a los celestes. Sin embargo, el triunfo no es el único resultado que pondría al Rebaño por encima de los de Coapa, pues hasta un empate los dejaría arriba de las Águilas, ya que actualmente comparten las mismas 30 unidades.

Efraín Álvarez tras anotar con Chivas | IMAGO7

La Máquina tiene dos escenarios a su favor: el triunfo y el empate. Con solo un punto, los dirigidos por Joel Huiqui se consolidaría como el mejor equipo del certamen, mientras que una victoria la catapultaría aún más en la tabla, llegando hasta los 35 puntos.

De mantener el empate o una victoria de Cruz Azul su rival en la Liguilla serían los Tuzos del Pachuca; América se enfrentaría a León y Chivas a Monterrey. Cabe mencionar, que el Atlas vs Toluca está cerrado.

Si Chivas empata, La Máquina seguiría con el mismo contrincante, pero el Rebaño y las Águilas cambiarían sus llaves: Guadalajara se mediría al León y los Azulcremas harían lo propio ante Monterrey.