La Fiscalía de Nuevo León investiga a Cinthia Abigail como presunta responsable del multihomicidio de su pareja y sus hijos./ X @countryregio

Los peritajes balísticos permitieron relacionar los dos lugares donde fueron encontrados los cinco integrantes de una familia; la Fiscalía de Nuevo León investiga un posible conflicto de pareja ocurrido durante la madrugada

La muerte de cinco integrantes de una familia en Montemorelos, Nuevo León, sigue bajo investigación, pero la Fiscalía estatal ya tiene una línea principal sobre lo que habría ocurrido. De manera preliminar, Cinthia Abigail Tamez Rivera sería la presunta responsable de la muerte de su esposo y sus tres hijos, para después quitarse la vida.

Los cuerpos fueron localizados el pasado 30 de septiembre en dos puntos distintos del municipio. En una vivienda de la colonia Los Nogales fueron encontrados Leodegario Moya Garza y dos de los menores, mientras que Cinthia Abigail y su hijo más pequeño fueron hallados posteriormente dentro de una camioneta en el fraccionamiento Los Fresnos.

La conexión entre ambos sitios surgió a partir de los peritajes de balística. El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que los casquillos encontrados en la casa y los localizados dentro del vehículo presentan coincidencias y estarían relacionados con una pistola calibre .38.

Así habría ocurrido el multihomicidio en Montemorelos

De acuerdo con la reconstrucción de la Agencia Estatal de Investigaciones, Cinthia Abigail presuntamente habría disparado primero contra su pareja y dos de sus hijos dentro del domicilio familiar. Después habría salido de la casa junto con Gustavo, de dos años, a bordo de una camioneta Jeep Mojave roja.

La unidad fue ubicada más tarde en la calle Del Sabino, en el fraccionamiento Los Fresnos. En ese punto se encontraron los cuerpos de Cinthia Abigail y del menor, por lo que la Fiscalía trabaja bajo la hipótesis de que ahí habría ocurrido la última parte de los hechos.

El fiscal resumió así la línea que siguen los investigadores:

“Efectivamente, son cinco personas fallecidas, aparentemente victimadas por la madre. Se realiza primeramente la privación de la vida de la pareja y de los dos menores y posteriormente sale y victimiza al menor y después se priva de la vida”.

La tragedia familiar ocurrió en Montemorelos, Nuevo León, y dejó cinco personas muertas./ X

Las víctimas fueron identificadas como Leodegario Moya Garza, así como Christian, de 12 años; Bruno, de 11; y Gustavo, de dos años. El Gobierno de Montemorelos confirmó públicamente sus nombres mediante mensajes de condolencias difundidos el 1 de octubre.

¿Qué pudo haber provocado la tragedia?

Hasta ahora no existe un móvil confirmado. La Fiscalía analiza un posible conflicto entre la pareja ocurrido durante distintas horas de la madrugada. Flores Saldívar señaló que, según los primeros datos, habría existido un malentendido o un enojo entre ambos antes de los hechos.

Las autoridades también han tratado de reconstruir lo que pasó durante las horas previas. Algunos testimonios indican que Cinthia Abigail y Leodegario estuvieron en una actividad con vehículos 4x4 y que consumieron cerveza. Durante el cateo de la vivienda también se encontraron envases de bebidas alcohólicas y una botella de whisky.

Pese a ello, el fiscal pidió no relacionar directamente el alcohol con lo ocurrido mientras no existan elementos suficientes. “Sería lamentable el que aseguráramos algo de lo que no tenemos conocimiento”, declaró.

Durante las diligencias no fueron encontradas drogas dentro de la casa. La Fiscalía solicitó además un examen toxicológico de Cinthia Abigail para conocer si había consumido alcohol u otra sustancia antes de los hechos, aunque el resultado todavía estaba pendiente.