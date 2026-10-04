Los Mercedes tuvieron una largada sobresaliente, pero no fue suficiente; Checo Pérez y Cadillac sin ritmo

Pasaron nueve años para el regreso de la Categoría Reina a Malasia, pero parece que nada cambió. En 2017, Max Verstappen ganó dicho Gran Premio con más de 10 segundos de ventaja, tiempo bastante similar al que el León Neerlandés consiguió durante gran parte de la atípica carrera de Bahréin que se celebró en el Circuito Internacional de Sepang.

La lluvia llegó a la joya de la corona del automovilismo malasio, misma que retrasó las acciones por más de una hora. Sin una vuelta de formación y una salida en parada, la largada en Sepang tuvo de todo. Pese a que el León Neerlandés logró la pole position en la clasificación, los Mercedes mostraron una vehemencia sobresaliente y superaron al piloto de Red Bull.

Quienes tampoco la tuvieron fácil al momento de la largada inicial fueron los Ferrari, quienes cayeron posiciones de manera dramática por una mala estrategia con los neumáticos. Con un comienzo poco común en este 2026, el Gran Premio de Bahréin -celebrado en Malasia debido a la cancelación de la fecha original por conflictos de seguridad en Oriente Medio- no decepcionó.

Max Verstappen y Kimi Antonelli, en el Gran Premio de Bahréin 2026 | AP

Agresividad = Max Verstappen

No hay mejor palabra para describir a Max Verstappen que agresividad. El piloto de los de Milton Keynes no dudó en recuperar la cima del Gran Premio de Bahréin tras perderla al inicio. Con una presión perenne sobre los dos hombres de las Flechas Plateadas y, como un león esperando con pasividad para atacar a su presa, el neerlandés se comió uno a uno al británico e italiano.

El primero que cayó ante la agresividad del León Neerlandés fue George Russell, quien para ser sinceros, no mostró ninguna competencia ante el cuatro veces Campeón del Mundo. Quien sí se defendió y le demostró a todo el orbe que es el líder del campeonato de pilotos fue Kimi Antonelli, pues en varias ocasiones contuvo la vehemencia de Verstappen.

Después de un accidente de Valtteri Bottas y el ingreso del Safety Car, Verstappen planeó de manera impoluta su ataque mortal para tomar la cima de nuevo. Tras recuperar el primer lugar, Max simplemente miró por el retrovisor a todos durante toda la carrera; pero el final -como lo son todos en Malasia-, fue dramático.

Max Verstappen, en Sepang | AP

El final en el GP de Bahréin y la actuación de Checo Pérez

Después de un abandono de Alex Albon, el Safety Car volvió a aparecer en las últimas 10 vueltas y el dramatismo en Sepang apareció. Además, George Russell sufrió un problema técnico y dejó la carrera, lo que puso un tanto nervioso a su coequipero italiano. En la reanudación del Gran Premio de Bahréin, Verstappen se defendió de gran manera y terminó por conseguir su primera victoria del 2026

El podio en Malasia lo completaron el propio Kimi Antonelli y Lewis Hamilton, quien pese al complicado inicio, logró subir en las últimas vueltas. En la parte final de la carrera, el piloto del Cavallino Rampante superó a Isack Hadjar en los últimos momentos y se llevó el tercer lugar; aunque mostró su aversión por el uso de gomas blandas en la mitad del día.

Por otro lado, en la parte baja de la parrilla, Sergio 'Checo' Pérez volvió a mostrar que Cadillac está fuera de ritmo. El piloto mexicano terminó en la posición 19, aunque subirá un lugar más por la sanción que recibió Gabriel Bortoleto.