Coque Muñiz ofrecerá una Noche de Boleros en La Maraka: fecha y dónde comprar boletos

Axel Muñiz y Pablo Marentes acompañarán a Coque Muñiz en una velada romántica. / Cortesía

Coque Muñiz compartirá escenario con Axel Muñiz y Pablo Marentes en un espectáculo dedicado a los clásicos románticos. Conoce la fecha y dónde conseguir entradas

Jorge “Coque” Muñiz se prepara para una velada dedicada al romanticismo y los grandes clásicos de la música mexicana con su espectáculo “Noche de Boleros”, que se presentará este 16 de octubre en La Maraka, en la Ciudad de México.

Podría interesarte Contra ‘Coque’ Muñiz reveló de cuánto fue la multa por equivocarse al cantar el Himno Nacional de México

El cantante estará acompañado por Axel Muñiz y Pablo Marentes, con quienes compartirá escenario para interpretar canciones que han marcado a distintas generaciones y que mantienen vivo el legado del bolero.

¿Qué habrá en la Noche de Boleros de Coque Muñiz?

La presentación promete un recorrido musical por temas clásicos, en una noche que combinará canciones románticas, recuerdos e historias relacionadas con uno de los géneros más representativos de la música en México.

Con la participación de Axel Muñiz y Pablo Marentes, el espectáculo busca reunir a los asistentes alrededor de melodías que invitan a cantar y recordar.

Coque Muñiz ofrecerá una Noche de Boleros este 16 de octubre en La Maraka. / IG

¿Dónde comprar boletos para ver a Coque Muñiz en La Maraka?

Las personas interesadas en asistir a la Noche de Boleros podrán adquirir sus entradas en las taquillas de La Maraka y a través de Ticketmaster.

Para consultar más información sobre el espectáculo, se puede visitar el sitio oficial del recinto: www.lamaraka.com.mx.