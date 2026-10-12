A pesar de que hay fecha y sede definidas, un conflicto externo podría afectar la agenda de la empresa de wrestling

Money in the Bank es hasta ahora, el PLE más reciente de WWE, en el que tanto Penta como Tiffany Stratton se han hecho con los maletínes que ofrecen una oportunidad titular cuando ellos lo decidan en el lapso de un año; en cuanto a la siguiente parada, Crown Jewel sería el evento consecuente, pero hay algunos problemas que podrían cambiar eso.

El mes de noviembre, sería el momento esperado para que el evento en Arabia Saudita se lleve a cabo; sin embargo, algunos conflictos bélicos, completamente fuera del ámbito luchístico, harían que la WWE tenga en mente un cambio de sede, pero por el momento no hay nada seguro.

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¿Cambia de sede Crown Jewel?

La posibilidad de que WWE cambie la sede de Crown Jewel 2026 ha comenzado a generar incertidumbre dentro del mundo de la lucha libre, luego de los recientes acontecimientos de seguridad registrados en Riad, Arabia Saudita. El evento está programado para el próximo sábado 7 de noviembre, pero la situación que atraviesa el país ha puesto bajo la lupa la realización del espectáculo en territorio saudí.

Hasta el momento, la empresa estadounidense no ha anunciado modificaciones en la planificación del evento, por lo que Riad continúa como la sede oficial. Sin embargo, los reportes sobre ataques y amenazas contra infraestructura aeroportuaria han abierto la posibilidad de que WWE tenga que evaluar alternativas para garantizar la seguridad de sus luchadores, trabajadores y demás integrantes de la producción.

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Uno de los factores que ha incrementado la preocupación son los reportes de ataques registrados el domingo 11 de octubre en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, así como las amenazas atribuidas al movimiento hutí de Yemen contra el espacio aéreo y los aeropuertos de Arabia Saudita. Estos acontecimientos podrían complicar los desplazamientos internacionales necesarios para la realización de un evento de las dimensiones de Crown Jewel.

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De acuerdo con reportes especializados, la situación ha generado inquietud sobre la viabilidad logística de mantener Crown Jewel en su ubicación original. La llegada del talento, el traslado del personal técnico y la movilización de los equipos de producción son algunos de los aspectos que podrían verse afectados si las condiciones de seguridad empeoran en las próximas semanas.

En este contexto, la posibilidad de contar con una sede alternativa se mantiene como un escenario que WWE podría contemplar en caso de que los viajes a Riad se vuelvan complicados o representen un riesgo. No obstante, los reportes sobre posibles planes de contingencia no significan que la empresa haya tomado una decisión definitiva ni que exista una ciudad confirmada para recibir el espectáculo.

Por ahora, ni WWE ni TKO, su empresa matriz, han comunicado una cancelación o un traslado oficial de Crown Jewel 2026. El evento continúa anunciado para el Riyadh Season Stadium, ubicado en el distrito financiero de King Abdullah Financial District (KAFD), por lo que cualquier versión sobre un cambio de país debe manejarse con cautela mientras no exista información oficial.

Crown Jewel 2026 puede estar en riesgo | wwe.com