El clásico melodrama mexicano vuelve remasterizado con María Rubio como la inolvidable Catalina Creel

Han pasado 40 años desde el estreno de Cuna de Lobos, pero Catalina Creel sigue siendo uno de los personajes más recordados de la televisión mexicana. Ahora, la telenovela protagonizada por María Rubio regresará a la pantalla con una versión remasterizada que permitirá volver a disfrutar de la historia de intrigas, secretos y ambición que marcó a varias generaciones.

La producción original se estrenó el 6 de octubre de 1986 y rápidamente se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la televisión mexicana. La trama, el suspenso y, sobre todo, la personalidad de Catalina Creel hicieron que la telenovela permaneciera en la memoria del público incluso después de su final.

Cuatro décadas después, TLNovelas recuperará la producción original con una remasterización que mejora la calidad de imagen y sonido. De esta manera, el clásico podrá ser visto nuevamente por quienes siguieron la historia en los años ochenta y por nuevas generaciones que todavía no conocen uno de los melodramas más representativos de la televisión mexicana.

María Rubio interpretó a la inolvidable Catalina Creel./especial

¿Cuándo y a qué hora regresa Cuna de Lobos?

El regreso de Cuna de Lobos será este lunes 5 de octubre por TLNovelas. Para su estreno se contemplan dos horarios, por lo que los espectadores podrán elegir entre la transmisión de las 11:40 de la mañana y la de las 7:50 de la noche. Sin embargo, los horarios tendrán un cambio posteriormente. A partir del 13 de octubre, la telenovela será transmitida a las 10:50 de la mañana y 7:05 de la noche, de acuerdo con la programación señalada para el canal.

La remasterización busca conservar la esencia de la producción original, pero con una mejor calidad de imagen y sonido para las pantallas actuales. Así, el regreso no representa una nueva versión de la historia, sino la oportunidad de volver a ver el melodrama que marcó una época.

¿De qué trata Cuna de Lobos?

La historia gira alrededor de una poderosa familia después de la muerte de Carlos Larios. A partir de este acontecimiento comienzan a desarrollarse conflictos relacionados con el patrimonio familiar, el linaje y los intereses de sus integrantes. En el centro de la trama se encuentra Catalina Creel, una mujer calculadora que busca proteger el patrimonio de la familia y asegurar la continuidad de su linaje. Sus decisiones desencadenan una serie de engaños, secretos, traiciones y enfrentamientos.

La personalidad de Catalina convirtió al personaje en una de las grandes villanas de la televisión mexicana. Su presencia y la manera en que manipulaba a quienes la rodeaban fueron algunos de los elementos que hicieron que Cuna de Lobos trascendiera más allá de su emisión original.

El elenco original reunió a figuras como Diana Bracho y Gonzalo Vega./especial

¿Quiénes formaron parte del elenco original de Cuna de Lobos?

El reparto de la producción reunió a importantes figuras de la televisión mexicana. María Rubio interpretó a Catalina Creel, mientras que Diana Bracho dio vida a Leonora Navarro. El elenco también estuvo integrado por Gonzalo Vega, como José Carlos Larios; Alejandro Camacho, como Alejandro Larios Creel, y Rebecca Jones, quien interpretó a Vilma de la Fuente. La producción contó además con las actuaciones de Lilia Aragón, Carmen Montejo, Carlos Cámara, Raúl Meraz, Josefina Echánove y Margarita Isabel, entre otros actores.

La versión remasterizada tendrá dos horarios de transmisión por TLNovelas./especial