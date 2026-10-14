La llamada depresión sonriente describe a quienes aparentan estar bien mientras experimentan tristeza o desánimo

Una persona puede hacer bromas, cumplir con sus responsabilidades y mostrarse animada frente a los demás, pero experimentar tristeza cuando está a solas. Esta contradicción es el punto de partida de lo que popularmente se conoce como depresión sonriente, una expresión que ha ganado presencia en las búsquedas de internet y que ayuda a visibilizar una realidad: el sufrimiento emocional no siempre es evidente para quienes rodean a una persona.

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De acuerdo con la BBC, las consultas relacionadas con este término aumentaron 50% durante los últimos cinco años. Sin embargo, la expresión no corresponde a un diagnóstico reconocido oficialmente. Se utiliza para describir situaciones en las que alguien mantiene una apariencia de felicidad mientras enfrenta sentimientos de tristeza, desánimo o malestar emocional que no comparte con otras personas.

Reír, convivir con amigos o cumplir con las responsabilidades no descarta un posible problema emocional./istock

¿Qué es la depresión sonriente y cómo se manifiesta?

Olivia Remes, investigadora en salud mental de la Universidad de Cambridge, explica que la llamada depresión sonriente se refiere a la diferencia entre la imagen que una persona muestra al exterior y lo que experimenta internamente. Quienes atraviesan esta situación pueden continuar con sus actividades habituales, mantener relaciones sociales y cumplir con sus obligaciones sin que los demás adviertan su malestar.

La depresión clínica puede manifestarse mediante tristeza persistente, pérdida de interés o disfrute, cambios en el sueño o el apetito y dificultades para realizar las actividades cotidianas. No todas las personas experimentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Por eso, para identificar un posible trastorno depresivo, es necesario evaluar cuánto tiempo duran las señales, qué tan intensas son y cómo afectan la vida diaria, además de buscar orientación profesional.

La investigación citada en la nota señala que hasta 40% de las personas puede presentar síntomas que no coinciden con la imagen más conocida de la depresión. Por ejemplo, algunas pueden dormir o comer más de lo habitual, en lugar de experimentar insomnio o pérdida del apetito. En determinados casos, su estado de ánimo también puede mejorar temporalmente cuando ocurre algo positivo.

Por esta razón, sonreír no significa necesariamente sentirse bien. Una conversación agradable, una salida con amigos o un buen desempeño laboral no permiten conocer por sí solos el estado emocional de alguien. La apariencia externa es solo una parte de lo que ocurre, por lo que conviene evitar conclusiones apresuradas sobre cómo se siente una persona.

Las expectativas personales muy altas pueden dificultar que alguien reconozca su malestar./istock

¿Por qué algunas personas esconden su tristeza detrás de una sonrisa?

Una de las razones es que algunas personas no identifican sus sentimientos como posibles señales de depresión. Pueden atribuir el cansancio, la falta de energía o el desánimo al estrés, las responsabilidades y el ritmo de vida. En esos casos, el malestar puede pasar inadvertido tanto para quien lo experimenta como para su entorno.

“Podrían pensar que sus síntomas son simplemente un efecto secundario de llevar una vida ajetreada y estresante”, señala Olivia Remes, investigadora en salud mental de la Universidad de Cambridge. Esta interpretación puede hacer que una persona continúe con sus actividades sin reconocer que necesita apoyo o que su estado emocional merece atención.

El perfeccionismo también puede dificultar que alguien reconozca sus propias dificultades. Según Remes, quienes mantienen expectativas muy altas sobre sí mismos pueden sentir que deben seguir cumpliendo con todo, incluso cuando atraviesan un momento complicado. Mostrar vulnerabilidad puede entrar en conflicto con la imagen de fortaleza o control que intentan mantener.

A esto se suma el temor a ser juzgados y el estigma que todavía rodea a los problemas de salud mental. Algunas personas temen que hablar de lo que sienten afecte sus relaciones personales o su situación laboral. En otros casos, las expectativas familiares o culturales transmiten la idea de que expresar tristeza equivale a mostrar debilidad. Como consecuencia, pueden intentar conservar una apariencia de normalidad en lugar de compartir lo que les ocurre.

el estigma y la preocupación por la opinión de los demás pueden impedir que una persona pida ayuda./istock

¿Qué riesgos tiene ocultar el malestar emocional?

Mantener en secreto el sufrimiento emocional puede dificultar que otras personas detecten la necesidad de apoyo. También puede retrasar la búsqueda de atención profesional, especialmente cuando quien atraviesa el problema considera que debe resolverlo por su cuenta o piensa que sus síntomas no son suficientemente importantes.

El psicólogo clínico Barney Dunn, de la Universidad de Exeter, explica que la depresión puede generar aislamiento y sentimientos de soledad. Por ello, mantener vínculos con otras personas puede ayudar a reducir el aislamiento, aunque el acompañamiento social no sustituye la atención especializada cuando esta es necesaria.

La depresión también puede asociarse con un mayor riesgo de suicidio. Por esa razón, las señales de sufrimiento emocional deben tomarse en serio, incluso cuando la persona parece desenvolverse con normalidad ante los demás. No es necesario esperar a que alguien deje de trabajar, se aleje de sus amistades o muestre tristeza de manera evidente para escucharle y ofrecerle apoyo.

escuchar sin juzgar y buscar orientación profesional facilita el acceso al apoyo./istock

¿Cómo apoyar a alguien que parece estar bien, pero podría sufrir emocionalmente?

Una forma de acompañar a alguien es abrir un espacio de conversación sin presionarlo para que explique de inmediato lo que siente. Escuchar sin juzgar, preguntar cómo se encuentra y evitar frases que minimicen su experiencia puede facilitar que la persona hable cuando esté preparada. También es importante no asumir que está bien solo porque sonríe o continúa con sus responsabilidades.

Si el malestar persiste o interfiere con su vida cotidiana, buscar orientación de un profesional de la salud mental puede ayudar a evaluar lo que ocurre y determinar qué tipo de atención necesita. El acompañamiento de familiares y amistades puede ser valioso, pero no reemplaza una valoración profesional.