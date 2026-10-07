Los Dodgers de Los Ángeles dieron un paso importante rumbo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, después de vencer 3-1 a los Braves de Atlanta en el tercer juego de la serie.
Rays dejan a Yankees al borde de la eliminación y Jonathan Aranda vuelve a responder
Con este resultado, Los Ángeles tomó ventaja de 2-1 en la serie y quedó a solamente una victoria de conseguir su boleto a la siguiente ronda de los playoffs de las Grandes Ligas.
Yamamoto domina y los Dodgers aprovechan los errores
El gran protagonista desde la lomita fue Yoshinobu Yamamoto, quien lanzó siete entradas de gran nivel y ponchó a 10 bateadores de Atlanta para mantener bajo control a la ofensiva rival.
Del otro lado, Chris Sale también tuvo una sólida actuación al conseguir siete ponches, pero dos descuidos terminaron siendo determinantes para el resultado.
La ofensiva de Los Ángeles abrió el marcador en la cuarta entrada, cuando Enrique Hernández conectó un cuadrangular por el jardín izquierdo de 406 pies, llevando a Andy Pages hasta el plato para poner el juego 2-0.
Poco después, Freddie Freeman volvió a castigar a Sale con otro cuadrangular, esta vez por el jardín derecho-central que amplió la ventaja de los Dodgers a 3-0.
Braves reaccionan, pero Dodgers mantienen el control
Atlanta consiguió acercarse en la quinta entrada, cuando Drake Baldwin conectó un rodado a primera base que permitió anotar a Mauricio Dubón.
Sin embargo, los Braves no pudieron producir más carreras ante el dominio del pitcheo de los Dodgers, que mantuvo la ventaja hasta el último out.
El cuarto juego de la Serie Divisional se disputará el miércoles 7 de octubre, nuevamente en Atlanta, donde los Dodgers buscarán conseguir el triunfo que necesitan para cerrar la serie y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.