Dónde ver Chivas vs FC Juárez Femenil: Horario y canales de transmisión de la Vuelta de Cuartos de Final

El Rebaño Sagrado recibe a las Bravas tras empatar sin goles en la Ida

El partido entre Chivas y FC Juárez correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil se jugará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Estadio Akron a las 21:06 horas (tiempo del centro de México), será transmitido por medio de Amazon Prime. El Rebaño Sagrado llega a este compromiso definitivo en casa con una ventaja clave tras empatar 0-0 en el duelo de Ida, pues su mejor posición en la tabla general le otorga el pase automático en caso de mantenerse la igualdad en el marcador global dentro del futbol mexicano.

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¿Cómo llegan Chivas y FC Juárez y qué pasa si vuelven a empatar?

Aunque ambas instituciones cerraron la fase regular empatadas con 30 puntos, los criterios de competencia y los antecedentes recientes marcan una ligera inclinación hacia el cuadro tapatío.

La serie entre Juárez y Chivas se definirá el próximo fin de semana | Mexsport

Guadalajara finalizó en el cuarto puesto con una diferencia de goles de +17, superando el +9 de FC Juárez (quinto lugar), por lo que cualquier empate en el partido de Vuelta clasifica a las rojiblancas a la siguiente ronda. Chivas mantiene una racha positiva sin conocer la derrota frente a las Bravas en sus últimos seis enfrentamientos directos, acumulando un saldo de tres victorias y tres empates.

Si el marcador global no se mueve o Chivas gana el encuentro, el Rebaño avanzará para medirse ante el América en una edición más del Clásico Nacional; curiosamente, si Juárez da la sorpresa y los demás resultados de la serie se mantienen conforme a lo previsto, las fronterizas también enfrentarían al conjunto azulcrema.

Juárez y Chivas no se pudieron hacer caño en la Ida | Mexsport

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