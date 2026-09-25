La Máquina buscará reencontrarse con el triunfo en la Jornada 9 del campeonato

El Apertura 2026 de la Liga Femenil entra en una fase definitoria, en la que cualquier error puede marcar la diferencia entre clasificar a Liguilla o quedar fuera. Entre los clubes que tienen la urgencia de sumar, se encuentra Cruz Azul, que recibe a Chivas en un partido que podrá verse por la transmisión de Vix y de Liga Femenil DND Sea en YouTube este viernes 25 a las 19:00 horas.

La Máquina llega en medio de una racha de irregularidad, pues luego de dos triunfos consecutivos ante Querétaro y Pumas, sufrió una inesperada derrota 2-0 contra Santos la semana pasada. Con ello, las dirigidas por Raúl Gutiérrez están en el séptimo puesto del Grupo 1, a cuatro unidades de Toluca que por ahora está clasificado a Cuartos de Final.

Jugadoras de Cruz Azul en celebración en la Liga Femenil BBVA | IMAGO 7

En cuanto al Rebaño, a pesar de la irregularidad y las polémicas de Antonio Contreras, está en el segundo lugar del Grupo 2, con una ventaja de seis puntos sobre Atlas, que por ahora está fuera en el quinto puesto. Sin embargo, tiene solo dos triunfos en sus últimos cinco partidos, por lo que sería un error confiarse en su visita al Estadio Unidad Deportiva Bicentenario.

Cruz Azul con urgencia de sumar ante Chivas

Si bien a los dos clubes les vendrían bien los tres puntos en el partido de este fin de semana, las alertas empiezan a encenderse con el conjunto de la Noria. Después de dos torneos consecutivos en los que clasificó a Liguilla, quedar fuera sería un fracaso monumental para Cruz Azul, que además no se ha salvado de la polémica este semestre.

Jugadoras de Chivas en celebración en la Liga Femenil | IMAGO7

En la Jornada 2, la Máquina cayó 10-0 ante América, una humillante derrota tras la cual se supo que su directora deportiva, María Fernanda Pons estaba de vacaciones en dicho encuentro. Tras ello, llegaron múltiples críticas y vino la salida de Israel del Real, a quien reemplazaron con Raúl Gutiérrez.

El 'Potro' llegó luego de dirigir a la Sub-21 y al equipo varonil sin éxito. Se presentó con una derrota 1-0 contra FC Juárez y aunque luego venció a Querétaro y Pumas, sufrió el descalabro ante las Laguneras. Por lo que la exigencia es alta para el técnico y para la directiva, quien tiene que dar resultados tras dejar ir jugadoras como Aerial Chavarin y Leighanne Robe.

Jugadoras de Santos celebrando gol ante Cruz Azul Femenil | IMAGO7

Con ello en mente, una victoria ante las rojiblancas significaría un importante impulso anímico para Cruz Azul que tiene un cierre de calendario complicado. Tras jugar ante el Rebaño, en sus últimos últimos cinco juegos la Máquina enfrentará a Necaxa, Monterrey, Toluca, Tijuana y León, este último un rival directo para clasificar a Liguilla.

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