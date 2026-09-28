Las Esmeraldas reciben a las Águilas tras una jornada en la que perdieron su paso perfecto

La actividad de la Liga Femenil continúa este lunes 28 de septiembre a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) cuando León reciba la visita de América. El choque correspondiente a la fase regular del Apertura 2026 se llevará a cabo en la cancha del Estadio Nou Camp y contará con transmisión en vivo a través de la plataforma Tubi y FOX ONE en México.

El conjunto azulcrema marcha en la cima del Grupo B invicto con 22 unidades tras registrar siete triunfos y un empate, mientras que las Esmeraldas se ubican en la quinta posición del Grupo A con 12 puntos, producto de cuatro victorias y cuatro descalabros.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

Las locales se presentan a este duelo tras sufrir una caída por 0-2 en casa frente a FC Juárez. En sus últimos compromisos del torneo, La Fiera suma un balance de tres victorias (0-1 ante Pachuca, 5-2 sobre Puebla y 2-3 frente a Monterrey) y dos derrotas.

León vs Tigres en Liga MX Femenil | Imago7

Por su parte, la escuadra americanista arriba tras igualar 2-2 en su visita frente al Atlas. Antes de ese tropiezo en su racha perfecta, el cuadro de Coapa hiló triunfos contundentes, destacando una goleada 5-2 sobre Tigres, un triunfo 1-2 ante Pumas, un 3-1 contra Tijuana y una contundente victoria 0-7 frente a Necaxa.

Jugadoras de América en celebración durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil | MEXSPORT

En el historial reciente entre ambas instituciones dentro de la competición, el dominio favorece a las Águilas con ocho victorias, un empate y un solo triunfo para las León. Su choque más reciente, con saldo favorable para el América por marcador de 4-2.

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