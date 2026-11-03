Este miércoles 4 de noviembre se reanuda la actividad de la Fase de Liga de la Europa League y en el arranque de la Jornada 4, Rennes recibirá a Olympiacos de Armando González. El partido está programado a las 9:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por la señal Claro Sports Premium.
Será un partido clave para Olympiacos, que buscará alcanzar el liderato en solitario, a la espera del resto de los resultados de la jornada. Mientras que para el conjunto francés, la victoria será clave para meterse en el Top 8 y mantenerse en zona de clasificación directa a Octavos de Final.
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El equipo griego es uno de los cinco clubes que tienen tres victorias en las tres primeras jornadas, pero debido a la diferencia de goles está en el quinto puesto. En cuanto a Rennes, sigue invicto, pero con cinco unidades esta en el sitio 13, producto de una victoria y dos empates.
¿Cómo llegan Rennes y Olympiacos a su partido?
Será la primera ocasión que estos dos equipos se enfrenten en su historia, pero los griegos llegan en un mejor momento que los franceses. Olympiacos tiene nueve victorias consecutivas en todas las competencias, la más reciente 2-3 contra AE Kifisia FC en la Jornada 9 de la Fase de Grupos de la Superliga.
En cuanto a Rennes, tiene cuatro triunfos en sus últimos nueve juegos con tres derrotas y dos empates, incluido un 2-2 ante Juventus en su más reciente compromiso de la Europa League. El último partido de los franceses fue una derrota 5-2 contra Niza en la Jornada 9 de la Ligue 1.
¿Cómo llega Armando 'Hormiga' González ante Rennes?
En 11 partidos con el equipo griego, el exdelantero de Chivas tiene cinco goles y dos asistencias, con tres de sus anotaciones en la Europa League. González marcó en la Jornada 1 ante Jagiellonia y luego en la tercera fecha frente a Sparta Praga, por lo que buscará mantener la racha en la visita a Roazhon Park.
Sin embargo, el atacante mexicano llega luego de quedarse sin actividad en los más recientes compromisos de Olympiacos. En el torneo de copa, no estuvo convocado ante Marko, mientras que el pasado sábado 31 de octubre se quedó en la banca frente a Kifisia.