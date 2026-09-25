Los Xolos tendrán un interesante reto cuando reciban a los Rojinegros en la Jornada 10

El Apertura 2026 de la Liga MX en un momento clave, en el cual el más mínimo error puede marcar la diferencia entre pasar a Liguilla o quedar fuera. Entre los equipos con necesidad de sumar de a tres en las están Xolos de Tijuana y Atlas, que se enfrentarán este viernes 25 de septiembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México), en un partido que podrá seguirse por Fox y Fox One.

Tanto los Rojinegros como los fronterizos están empatados en 14 puntos con León, Gallos Blancos y Puebla, por lo que no pueden permitirse dejar ir unidades en las próximas fechas. En ese contexto, el equipo dirigido por Sebastián Abreu tiene una cierta ventaja, ya que tienen un juego pendiente contra América y de ganarlo y vencer a los Zorros, se acercarían al liderato.

Jugadores de Tijuana en celebración en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Mientras que para los pupilos de Hernán Crespo es una oportunidad de acercarse al Top 4 de la clasificación. Sin embargo, los tapatíos llegan con cuatro partidos sin victoria, por lo que no será sencillo acabar con la racha en la frontera. Por su parte, los Xolos solo tienen dos juegos sin ganar, por lo que también tratarán de revertir la situación.

¿Cómo le ha ido a Tijuana contra Atlas?

Será el enfrentamiento número 34 entre estos equipos, de acuerdo con información de Transfermarkt, con 13 victorias para Tijuana y nueve para Atlas, con 12 empates. En diez de sus más recientes compromisos, los fronterizos solo sufrieron dos derrotas, una de ellas en el pasado Clausura 2026, por marcador 2-1.

Jugadores de Atlas en celebración en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Mientras que en el Estadio Caliente, Xolos tiene diez victorias, por cinco empates y dos derrotas. La primera fue en el Clausura 2015, con marcador 1-2, mientras que la segunda fue en el Clausura 2025, en un emocionante partido que finalizó 3-4, por lo que se espera que este viernes el compromiso sea igual de emocionante.

La mala noticia para el conjunto fronterizo es que no tendrá a Gilberto Mora. El joven delantero es el máximo anotador de su equipo con cinco anotaciones de 12 que ha convertido el club, pero está convocado a la Selección Mexicana, por lo que será una sensible baja para los de Sebastián Abreu.

Partido de Tijuana contra Atlas en el pasado Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde y a qué hora ver el partido?