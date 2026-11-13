¿Trabajas el 16 de noviembre? Estos empleados tienen derecho a descansar o cobrar TRIPLE

El lunes 16 de noviembre será día de descanso obligatorio en México por el aniversario de la Revolución Mexicana. / IA

El próximo lunes será día de descanso obligatorio por la conmemoración de la Revolución Mexicana; sin embargo, algunos trabajadores deberán presentarse a sus actividades y recibirán un pago especial

El próximo lunes 16 de noviembre de 2026 será día de descanso obligatorio en México, por lo que millones de trabajadores y estudiantes podrán disfrutar de un puente con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. Aunque la fecha histórica de esta celebración es el 20 de noviembre, el descanso se recorre al tercer lunes del mes, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De esta manera, las personas que habitualmente descansan sábados y domingos podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, del sábado 14 al lunes 16 de noviembre, y regresar a sus actividades el martes 17.

¿Quiénes descansan el lunes 16 de noviembre?

El día feriado aplica para los trabajadores del sector público y privado que se encuentran bajo el régimen de la Ley Federal del Trabajo, por lo que las empresas y dependencias deberán respetar esta fecha como descanso obligatorio. Entre quienes podrán disfrutar del día libre se encuentran: Trabajadores de oficinas gubernamentales federales, estatales y municipales, conforme a sus calendarios laborales.

Empleados de empresas privadas que suspendan actividades.

Personal administrativo de distintas instituciones.

Estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas incorporadas a la SEP.

Estudiantes de bachillerato y licenciatura de instituciones que contemplen el día como inhábil, como la UNAM. Además, las sucursales bancarias suspenderán la atención presencial en ventanillas, aunque los cajeros automáticos y las aplicaciones bancarias continuarán disponibles.

El lunes 16 de noviembre será inhábil para los trabajadores contemplados en la Ley Federal del Trabajo. / iStock

¿Quiénes tendrán que trabajar el 16 de noviembre?

Aunque el lunes 16 está considerado como descanso obligatorio, existen actividades y servicios que no pueden detener sus operaciones, por lo que algunos trabajadores deberán presentarse a sus puestos. Entre los sectores que pueden mantener actividades durante el feriado están: Servicios de salud y hospitales.

Transporte público y privado.

Seguridad pública y privada.

Comercios y establecimientos.

Medios de comunicación.

Servicios de emergencia. De acuerdo con la legislación laboral, los trabajadores y patrones deberán determinar quiénes prestarán sus servicios durante esta jornada.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el lunes 16 de noviembre?

Las personas que tengan que trabajar durante el próximo día feriado tienen derecho a recibir un pago triple, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que deberán recibir su salario diario habitual, más el doble por prestar sus servicios durante un día de descanso obligatorio.

Por ejemplo, si una persona gana 500 pesos al día y trabaja el lunes 16 de noviembre, deberá recibir mil 500 pesos por esa jornada.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) señala que este derecho aplica a quienes laboren durante los días de descanso obligatorio.

En caso de que el empleador no respete esta disposición, los trabajadores pueden solicitar asesoría gratuita ante la Profedet.

Quienes trabajen el lunes 16 de noviembre deberán recibir un pago triple, conforme a la Ley Federal del Trabajo. / iStock

¿El 20 de noviembre también será día de descanso obligatorio?

Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora oficialmente el viernes 20 de noviembre, esa fecha no será un día de descanso obligatorio en 2026.

La LFT establece que el feriado correspondiente a esta celebración se recorre al tercer lunes de noviembre, que este año será el día 16.

Por lo tanto, el lunes 16 será el penúltimo descanso obligatorio del año. El siguiente y último será el viernes 25 de diciembre, con motivo de la Navidad.