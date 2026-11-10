Megapuente de noviembre 2026: ¿qué días no hay clases y quiénes descansan?

El lunes 16 de noviembre será el día de descanso obligatorio en México, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. / IA

El calendario de noviembre contempla un fin de semana largo por la Revolución Mexicana; conoce cuándo será el descanso obligatorio y quiénes tendrán días libres

El próximo puente de noviembre de 2026 llegará con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. El descanso obligatorio será el lunes 16 de noviembre, por lo que algunas personas podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, mientras que estudiantes de educación básica tendrán una suspensión de actividades más extensa.

Aunque la conmemoración histórica del inicio de la Revolución Mexicana es el viernes 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que el día de descanso obligatorio se recorra al tercer lunes de noviembre.

¿Cuándo será el puente de noviembre 2026?

El puente por la Revolución Mexicana comenzará el sábado 14 y terminará el lunes 16 de noviembre. De esta manera, quienes no tengan que trabajar durante los fines de semana podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso y regresar a sus actividades habituales el martes 17.

Es importante aclarar que el viernes 20 de noviembre no será un día de descanso obligatorio para los trabajadores, ya que el feriado se recorre al lunes 16. Las empresas pueden otorgar ese día libre como una prestación adicional, pero no están obligadas a hacerlo.

La Ley Federal del Trabajo establece cuáles son los días de descanso obligatorio para los trabajadores en México. / iStock

¿Quiénes tendrán días libres en noviembre?

El descanso obligatorio del lunes 16 de noviembre aplica a las personas trabajadoras contempladas en la legislación laboral mexicana.

Por otra parte, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán una suspensión de clases del viernes 13 al lunes 16 de noviembre, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esto significa que los alumnos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividades escolares, considerando el sábado y domingo. Sin embargo, este periodo no representa cuatro días de descanso para todos los trabajadores.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas el lunes 16 de noviembre?

De acuerdo con los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo, las personas que tengan que trabajar durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir su salario diario normal más un salario doble por el servicio prestado.

En otras palabras, deberán recibir pago triple por trabajar el lunes 16 de noviembre.

Por ejemplo, si una persona gana 400 pesos diarios y trabaja durante el feriado, deberá recibir mil 200 pesos por esa jornada: 400 pesos correspondientes a su salario diario.

800 pesos adicionales por trabajar en día festivo.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) es la instancia encargada de brindar orientación gratuita a quienes no reciban el pago que establece la ley.

Personas que trabajen durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir su salario diario normal más un salario doble por el servicio prestado. / Magnific

¿Cuál será el próximo día de descanso obligatorio después de noviembre?

Después del puente por la Revolución Mexicana, el siguiente día de descanso obligatorio contemplado en la LFT será el viernes 25 de diciembre de 2026, con motivo de Navidad.