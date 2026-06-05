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Empelotados

Encuentro de fábula: Ronaldinho y Jorge Campos juntos una vez más

Jorge Campos y Ronaldinho en comercial de Nike | CAPTURA DE PANTALLA
Aldo Martínez
Aldo Martínez 07:46 - 05 junio 2026
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La leyenda del Jogo Bonito se reunió con un ídolo de la portería mexicana gracias a Nike

La fiebre de la Copa del Mundo está por todos lados. Anuncios, carteles y ahora un mítico comercial le recuerda al mundo que el deporte más bello del planeta está de fiesta y como buena reunión esta debe estar llena de estrellas, por lo que la marca Nike no dejó pasar la oportunidad de presentar a sus mejores caras que lo representarán en la justa veraniega.

Raúl Jiménez, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo y otros exponentes del futbol protagonizaron el comercial oficial de la marca estadounidense para el Mundial. Además de contar con 'cameos' de estrellas de Hollywood y del mundo de la música, el anuncio también tuvo la participación especial de dos leyendas del futbol: Jorge Campos y Ronaldinho Gaucho.

Comercial de Nike | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo fue la participación de ‘Dinho’ y el ‘Brody’?

En la emocionante secuencia de todos los jugadores que patrocina Nike y que serán parte del Mundial de este verano, también hubo tiempo para presentar a los pioneros de este deporte, pues en unos breves momentos se puede ver a Ronaldinho, campeón del mundo con Brasil y leyenda del Barcelona

Ronaldinho de vuelta en el Estadio Banorte l IMAGO7

Por su parte, el ídolo del pueblo mexicano también tuvo una aparición corta pero emblemática, portando su mítico uniforme colorido y sus guantes imborrables de la memoria del nicho futbolístico.

Pese a sus apariciones, las cuentas oficiales de Instagram de Ronaldinho y Campos le regalaron un ‘extra’ a sus aficionados, pues publicaron un video donde se capturó el momento en el que ambas leyendas se encuentran en el set de filmación por primera vez. Ambos se miraron con alegría y se fundieron en un cariñoso abrazo, muestra del respeto mutuo que existe entre ambos.

Jorge Campos y Ronaldinho | CAPTURA DE PANTALLA

Nike: Nostalgia y futuro

Una vez más, una de las marcas deportivas más grandes del mundo volvió a regalarle a los fanáticos uno de los videos más importantes de los últimos años. Con futbolistas que prometen ser la nueva cara de la empresa, otros ya consolidados y jugadores que en su momento fueron claves para el futbol, Nike le recuerda al mundo que la marca se mantiene latente.

Por otro lado, los fanáticos aplaudieron la interacción de sus ídolos, recordando que el Mundial es una fiesta de unión y hermandad a través del deporte, que pese a los colores, las épocas y las condiciones el futbol y la Copa del Mundo siempre serán una fiesta por y para la afición. 

Jorge Campos | MEXSPORT
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