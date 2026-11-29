El histórico goleador de las Águilas hizo un llamado de atención a la directiva azulcrema

Las instalaciones de Coapa vivieron una ‘sacudida’ la noche del sábado 28 de noviembres, esto después de quedar eliminados a manos de Monterrey en los Cuartos de Final del Apertura 2026. Ante el nuevo fracaso del América, una de las leyendas del equipo, Luis Roberto Alves Zague, ‘exploto’ contra los jugadores y la directiva.

¿Qué dijo Zague?

Durante la transmisión de TV Azteca del juego de Vuelta, tanto Luis García como Christian Martinoli hicieron su critica cintra el club, sin embargo, la que más llamó la atención fue la de Zague, quien conoce mejor que nadie lo que significa el América.

Zague, Martinoli y Luis García | IMAGO7

El máximo goleador en la historia del Club América mencionó que aunque se entiende que hay un comienzo de un nuevo proceso, no se puede llevar una racha tan negativa de paridos perdidos, además de entender lo que representa una institución como esa.

Es vergonzoso, para la directiva del América es una llamada de atención fuertísima, entendemos que es un proyecto nuevo con Almada, es su primer torneo, hay que entender también el tipo de entrenador, lo que se necesita para la institución, lo que el América realmente debe de tener”, declaró Zague.

Del mismo modo, el futbolista mexicano aseguró que gran parte de la culpa es más de los futbolistas, pues hace tiempo que dejaron de ser competitivos y dejaron de mostrar un nivel óptimo dentro del terreno de juego.

Por su puesto los principales responsables son los futbolistas, que parece que mucho siguen sin entender después del Tricampeonato lo que representa jugar en una institución como lo es el América. Con esa actitud y con esa mezquindad de futbol que han mostrado la verdad es vergonzosos”, concluyó.

Edwin Cerrillo tras la eliminación del América | MEXSPORT

¿Cómo terminó América el torneo?

Al igual que el cierre, la Liguilla no fue lo más prometedor, pues el equipo azulcrema sumó una de sus peores series, donde no solo quedó eliminado por tercera vez consecutiva en la priemra etapa, sino que lo hizo sin marcar un solo gol.

La última vez que América cayó en Liguilla y no marcó ni un solo tanto fue en la Final del Clausura 2025 de la Liga MX, cuando los Diablos Rojos del Toluca le arrebataron el Tetracempeoanto con un marcador de 2-0 en el Estadio Nemesio Diez.