Una explosión cerca de una vivienda puede representar un peligro incluso para las personas que no se encuentran en el lugar del accidente. La onda expansiva, los fragmentos de vidrio, los incendios y las posibles fugas de gas o sustancias químicas pueden extender los riesgos a los inmuebles y calles cercanas.
Ante una emergencia de este tipo, saber cómo reaccionar puede ayudar a prevenir lesiones y evitar que la situación empeore. Por ello, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, no acercarse al sitio del incidente y comunicarse con los servicios de emergencia para recibir asistencia.
¿Qué hacer si ocurre una explosión cerca de tu casa?
Lo primero es alejarse de ventanas, puertas de cristal y otras superficies que puedan romperse por la onda expansiva. También es importante evitar acercarse al lugar de la explosión para tomar fotografías o averiguar qué ocurrió, ya que podrían presentarse nuevos estallidos, incendios o derrumbes. Si te encuentras en un edificio y las autoridades indican evacuarlo, utiliza las escaleras y evita los elevadores.
Asimismo, revisa desde un lugar seguro si tu vivienda presenta daños estructurales, vidrios rotos o señales de alguna fuga. Si percibes olor a gas, no enciendas ni apagues interruptores eléctricos, tampoco utilices encendedores o cerillos. Aléjate del inmueble y solicita ayuda especializada. Para reportar la emergencia, llama al 911 y proporciona la ubicación, el tipo de incidente y si hay personas lesionadas o atrapadas.
¿Qué hacer si hay una fuga de sustancias químicas después de una explosión?
Cuando el accidente ocurre en una fábrica, instalación industrial o establecimiento que almacena materiales peligrosos, también existe la posibilidad de que se liberen sustancias químicas al ambiente. En estos casos, evita cualquier contacto con líquidos, residuos o materiales desconocidos y no intentes limpiarlos o manipularlos por cuenta propia.
Si Protección Civil indica permanecer dentro de casa, cierra puertas y ventanas, apaga los sistemas de ventilación y aire acondicionado que introduzcan aire del exterior y busca una habitación interior alejada de las ventanas. Por el contrario, si las autoridades ordenan evacuar, utiliza las rutas indicadas para alejarte de la zona afectada. La decisión de salir o permanecer bajo resguardo dependerá del tipo de emergencia, por lo que es fundamental atender las instrucciones oficiales.