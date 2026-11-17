Una explosión cerca de una vivienda puede ocasionar daños estructurales y poner en riesgo a los habitantes./Especial

Una detonación puede provocar incendios, daños estructurales y fugas de sustancias peligrosas. Protección Civil recomienda alejarse de la zona, evitar fuentes de ignición y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia

Una explosión cerca de una vivienda puede representar un peligro incluso para las personas que no se encuentran en el lugar del accidente. La onda expansiva, los fragmentos de vidrio, los incendios y las posibles fugas de gas o sustancias químicas pueden extender los riesgos a los inmuebles y calles cercanas.

Podría interesarte Contra Explosión por acumulación de gas en la colonia Anáhuac deja lesionados

Ante una emergencia de este tipo, saber cómo reaccionar puede ayudar a prevenir lesiones y evitar que la situación empeore. Por ello, las autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma, no acercarse al sitio del incidente y comunicarse con los servicios de emergencia para recibir asistencia.

Protección Civil recomienda alejarse de ventanas y puertas de cristal ante una detonación./@pixabay

¿Qué hacer si ocurre una explosión cerca de tu casa?

Lo primero es alejarse de ventanas, puertas de cristal y otras superficies que puedan romperse por la onda expansiva. También es importante evitar acercarse al lugar de la explosión para tomar fotografías o averiguar qué ocurrió, ya que podrían presentarse nuevos estallidos, incendios o derrumbes. Si te encuentras en un edificio y las autoridades indican evacuarlo, utiliza las escaleras y evita los elevadores.

Asimismo, revisa desde un lugar seguro si tu vivienda presenta daños estructurales, vidrios rotos o señales de alguna fuga. Si percibes olor a gas, no enciendas ni apagues interruptores eléctricos, tampoco utilices encendedores o cerillos. Aléjate del inmueble y solicita ayuda especializada. Para reportar la emergencia, llama al 911 y proporciona la ubicación, el tipo de incidente y si hay personas lesionadas o atrapadas.

Los cuerpos de emergencia deben evaluar las condiciones de los inmuebles afectados./@pixabay

¿Qué hacer si hay una fuga de sustancias químicas después de una explosión?

Cuando el accidente ocurre en una fábrica, instalación industrial o establecimiento que almacena materiales peligrosos, también existe la posibilidad de que se liberen sustancias químicas al ambiente. En estos casos, evita cualquier contacto con líquidos, residuos o materiales desconocidos y no intentes limpiarlos o manipularlos por cuenta propia.