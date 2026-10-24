FMS México 2026: ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO y GRATIS la Jornada 1?

Chuty vs. Azuky es uno de los enfrentamientos más esperados / Especial

La Temporada 7 de la liga de freestyle comienza este sábado 24 desde el Centro Cívico de Ecatepec

La espera terminó para los seguidores del freestyle en México. La FMS México 2026-2027 pone en marcha su séptima temporada con una primera jornada que reunirá a figuras nacionales e internacionales del rap improvisado.

El Centro Cívico de Ecatepec, en el Estado de México, será el escenario de la fecha inaugural, programada para este sábado 24 de octubre a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México. Quienes no puedan asistir tendrán la oportunidad de seguir las batallas en vivo y de manera gratuita a través del canal oficial de YouTube de Urban Roosters y de RÉCORD PLUS.

La espera terminó para los seguidores del freestyle en México y el mundo / Especial

¿Dónde ver EN VIVO la Jornada 1 de FMS México?

Los aficionados podrán seguir la primera fecha de la liga desde sus dispositivos, sin necesidad de acudir al recinto.

Estos son los detalles para ver la transmisión: Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión gratuita: canal oficial de YouTube de Urban Roosters y RÉCORD PLUS.

Sede presencial: Centro Cívico de Ecatepec, Estado de México.

Boletos: consulta la disponibilidad en Boletomóvil o en FMS TV.

La jornada corresponde al inicio de la Temporada 7, que comprende el ciclo 2026-2027. La cartelera reúne enfrentamientos entre representantes de diferentes estilos y generaciones del freestyle.

La FMS México Jornada 1 es este sábado 24 de octubre a partir de las 18:00 horas / Especial

Chuty vs. Azuky, la batalla que roba reflectores

Uno de los duelos que más expectativa genera es el de Chuty frente a Azuky. El español, considerado una de las grandes figuras internacionales del freestyle, se medirá con la representante mexicana en un enfrentamiento que pondrá a prueba la capacidad de improvisación de ambos.

La batalla destaca por el contraste de estilos y por la oportunidad de Azuky de medirse ante uno de los nombres más reconocidos de la escena. Otro duelo que promete llamar la atención es el de Jony Beltrán contra Nota Roja. El campeón de la liga buscará mantener su posición frente a un rival que llega decidido a hacerse notar entre los favoritos del público.

La señal la puedes seguir por los canales oficiales de YouTube de Urban Roosters y de RÉCORD PLUS / Especial

Cartelera completa de la Jornada 1 de FMS México

La fecha inaugural contará con 11 batallas, de acuerdo con la información difundida por la organización. Entre los enfrentamientos anunciados destacan los siguientes: Chuty vs. Azuky: duelo internacional entre el experimentado freestyler español y la representante mexicana.

Jony Beltrán vs. Nota Roja: el campeón buscará defender su lugar ante un rival dispuesto a dar la sorpresa.

Lobo Estepario vs. Lewin: el mexicano se enfrentará a la invitada especial que participará como extraplayer.

Skone vs. Kódigo: choque entre el ingenio del español y la musicalidad del argentino.

Rapder vs. Vens: la presencia y agresividad de Rapder se medirán ante el regreso de Vens a la competición.

Azuky vs. Kódigo: un enfrentamiento que pondrá frente a frente la rapidez mental de la mexicana y los recursos rítmicos del argentino.

¿Qué esperar de la nueva temporada de FMS México?

La FMS, organizada por Urban Roosters, es una de las ligas de freestyle más reconocidas del circuito hispanohablante. Su formato enfrenta a competidores que deben demostrar ingenio, métrica, capacidad de respuesta y dominio del escenario.

El arranque de la temporada 2026-2027 representa una nueva oportunidad para que los participantes acumulen puntos y se posicionen en la clasificación.