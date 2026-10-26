El técnico de La Franja reconoció que su equipo debe recuperarse cuanto antes tras el duelo ante Atlas

El director técnico de Puebla, Gerardo Espinoza reconoció que aunque le agradó la propuesta que presentaron ante Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, ya que compitió y estuvieron adelante en el marcador, enfatizó en que hay mucho por mejorar ya que se tendrán que recuperar lo antes posible.

“Nos presentamos en todos los partidos con la intención de ganar. Hemos competido y esa es nuestra mentalidad: salir a buscar la victoria. Los chicos se están entregando, aunque todavía hay lapsos por mejorar. Me da mucho gusto por Omar Moreno, que hizo un tremendo gol y demuestra que puede levantar la mano. Ante Pumas tendremos un partido difícil, de máxima exigencia, por lo que debemos recuperarnos lo antes posible”, reveló.

Gerardo Espinoza destaca la garra del Puebla, pero pide mejorar

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De igual manera reconoció que el encuentro de la siguiente jornada será clave para volverse a meter en la pelea, por lo que se va contento con la garra y la lucha que mostró su equipo.

“Vivo cada momento con intensidad y me da gusto ver cómo el equipo compite y lucha. Podemos cometer errores, es parte del proceso, pero debemos seguir por este camino y reforzar dos o tres posiciones. De nuestra parte está pelear hasta el final. Si le ganamos a Pumas, podremos volver a meternos en la pelea”, agregó.

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Finalmente, reveló que aunque su equipo está triste tras el resultado, ahora buscarán darle la vuelta a la página para comenzar a trabajar en el duelo ante Pumas.