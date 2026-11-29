Gianni Infantino agradece respaldo de Conmebol y ratifica al Estadio Centenario para el Mundial 2030

El presidente de la FIFA aprovechó su visita a Uruguay para fortalecer su relación con las federaciones sudamericanas de cara a las elecciones de 2027

Gianni Infantino aprovechó su presencia en Uruguay, con motivo de la Final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, para agradecer el respaldo de la Conmebol a su candidatura para continuar como presidente de la FIFA hasta 2031.

Durante un evento organizado por el organismo sudamericano en Montevideo, el dirigente suizo reconoció la importancia de la región dentro del futbol mundial y destacó el acompañamiento que ha recibido por parte de las federaciones que integran la confederación.

"Saben bien el aprecio que tengo por Sudamérica; representa el alma, la pasión y la esencia misma del futbol", manifestó Infantino ante las autoridades presentes.

Ramón Sosa celebra con toda la afición de Palmeiras el gol que le da la ventaja ante Estudiantes | AP

¿Cuándo serán las elecciones para la presidencia de la FIFA?

El Consejo de la Conmebol confirmó recientemente su respaldo a la candidatura de Infantino, quien meses atrás enfrentó cuestionamientos por una propuesta que contemplaba transferir los derechos comerciales y de explotación de las Copas del Mundo a un grupo de inversionistas privados, proyecto que finalmente fue descartado.

Las elecciones para la presidencia de la FIFA se celebrarán el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, con la participación de las 211 federaciones afiliadas. Además de Infantino, entre los aspirantes figuran el japonés Kohzo Tashima y Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol.

Gianni Infantino, Kohzo Tashima y Philippe Diallo, candidatos a la presidencia de FIFA | AP

Infantino ratifica al Estadio Centenario como sede inaugural del Mundial 2030

Durante su visita a Uruguay, el presidente de la FIFA también ratificó que el Estadio Centenario de Montevideo albergará el partido inaugural de la Copa del Mundo 2030, edición que conmemorará los 100 años de la primera justa mundialista.

"Haber formado parte del acuerdo para que el partido inaugural del Mundial centenario tenga lugar en el Centenario es un motivo de profundo orgullo", señaló Infantino sobre el inmueble, que deberá someterse a distintas remodelaciones para cumplir con los requerimientos de la FIFA.

El dirigente también destacó el valor histórico del recinto en el que Uruguay conquistó la primera Copa del Mundo: "Podrán existir recintos más colosales o vanguardistas, pero ninguno tiene el peso de haber sido el pionero. Uruguay fue el primer anfitrión y el primer campeón mundial; esa historia no se olvida y merece ser homenajeada".