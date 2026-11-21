El exjugador habría ingresado al evento en estado de ebriedad

Carlos ‘Gullit’ Peña quedó en el centro de los señalamientos después de que una aspirante de Morena en León, Guanajuato, denunciara un presunto comportamiento inapropiado durante una reunión relacionada con el proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

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¿Qué sucedió?

La acusación fue realizada por Gabriela Echeverría González, quien explicó que durante el encuentro el exjugador habría cruzado los límites del contacto físico al tocarle una pierna sin su consentimiento. La situación, según su versión, provocó que decidiera apartarse y cambiar de lugar para evitar que se repitiera el episodio.

Carlos “Gullit” Peña busca incursionar en la política tras registrarse en el proceso interno de Morena en León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027. / Especial

La aspirante manifestó su inconformidad por lo ocurrido y anunció que recurrirá a los mecanismos internos de Morena para presentar una queja formal. También dejó claro que no piensa guardar silencio ante este tipo de conductas y expresó su rechazo a que las mujeres tengan que abandonar espacios políticos por situaciones de acoso o comportamientos inapropiados.

Pero el señalamiento no fue el único cuestionamiento que surgió alrededor de Peña. Otros asistentes al encuentro aseguraron que el exfutbolista habría llegado en estado de ebriedad, situación que generó comentarios entre los participantes.

Gullit Peña en partido del León | IMAGO7

Además, comenzaron a difundirse grabaciones en las que aparece con gafas oscuras y una manera de hablar entrecortada, imágenes que provocaron nuevas críticas en redes sociales, aunque no permiten confirmar por sí mismas su condición.

La situación llegó también a la dirigencia estatal de Morena. Rudel Oliva Hernández, presidente del Consejo Estatal del partido en Guanajuato, reconoció que tenía conocimiento de lo sucedido y manifestó su disposición para acompañar a la aspirante en el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, precisó que no podía confirmar que Peña estuviera bajo los efectos del alcohol y que cualquier determinación sobre su participación tendría que ser atendida por las instancias competentes.

Una polémica más para Gullit Peña

No es la primera vez que el nombre del ‘Gullit’ aparece relacionado con controversias fuera del terreno de juego. En los últimos años, el exmediocampista ha sido objeto de críticas por distintas apariciones públicas en las que se le ha observado aparentemente bajo los efectos de bebidas alcohólicas.