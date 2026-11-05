Tristán Othón busca salir adelante con la venta y distribución de aguacates, mientras continúa con sus proyectos musicales

La vida de Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, volvió a llamar la atención en redes sociales, luego de que resurgiera información sobre su trabajo en la venta y distribución de aguacates en Hermosillo, Sonora. El joven de 28 años ha buscado obtener sus propios ingresos lejos de los reflectores, una situación que ha generado opiniones divididas entre los seguidores del exintegrante de La Academia.

Aunque su padre continúa participando en proyectos musicales y eventos públicos, Tristán ha optado por desarrollar actividades comerciales mientras mantiene sus aspiraciones dentro de la música. Sin embargo, algunos internautas han cuestionado si el cantante podría ofrecerle mayores oportunidades para impulsar su carrera artística o ayudarlo a establecer un negocio propio.

Los comentarios también surgieron a raíz de las recientes apariciones de Yahir en encuentros deportivos, sociales y artísticos, donde en algunas ocasiones ha estado acompañado de su sobrino Gibrán Zavala. Esto provocó que algunos usuarios se preguntaran por qué Tristán no suele aparecer junto a su padre en este tipo de actividades, aunque no existe información confirmada sobre un nuevo distanciamiento familiar.

¿Por qué Tristán, hijo de Yahir, se dedica a vender aguacates?

El trabajo de Tristán Othón no es una actividad reciente. Desde diciembre de 2025, Yahir había explicado públicamente que su hijo participaba en la comercialización de aguacates como una forma de generar ingresos. En aquel momento, el cantante aclaró que el joven no tenía un puesto ambulante en las calles, como se había señalado, sino que se dedicaba a comprar y distribuir el producto.

Además de sus actividades comerciales, Tristán continúa interesado en la producción musical y en desarrollarse como DJ. De acuerdo con declaraciones anteriores de su padre, el joven aprovecha parte de sus recorridos de trabajo para componer canciones y experimentar con nuevos proyectos, utilizando una computadora y equipo musical que lleva consigo.

La situación ha generado distintas reacciones en redes sociales, donde algunos seguidores consideran que Yahir debería brindarle mayor apoyo económico o profesional a su hijo. Otros usuarios, en cambio, han recordado los problemas familiares que ambos enfrentaron y las ocasiones en las que el cantante habló sobre sus esfuerzos para ayudar a Tristán a superar sus dificultades personales.

Pese a los cuestionamientos, Yahir ha manifestado que valora el esfuerzo de su hijo por trabajar y buscar independencia económica. El intérprete también ha expresado su deseo de que Tristán continúe enfocado en sus proyectos y encuentre estabilidad en esta etapa de su vida.

El cantante ha hablado públicamente sobre los momentos difíciles que atravesó con su hijo Tristán./ RS

Yahir y Tristán Othón: una relación marcada por las adicciones y el distanciamiento

La relación entre Yahir y su hijo Tristán ha atravesado momentos complicados debido a los problemas de adicciones que el joven enfrentó desde la adolescencia. El cantante ha reconocido en diferentes entrevistas que esta situación provocó conflictos familiares y periodos en los que ambos dejaron de mantener una comunicación cercana.

Durante esos años, Yahir y la madre de Tristán buscaron distintas alternativas de tratamiento y rehabilitación para ayudarlo. Sin embargo, el proceso estuvo acompañado de dificultades que terminaron afectando la relación entre padre e hijo. El artista también ha hablado públicamente sobre el desgaste emocional que representó esta etapa para su familia.

Uno de los momentos que permitió recuperar el acercamiento ocurrió durante la Navidad de 2024, cuando Tristán visitó a su padre en Hermosillo. A partir de entonces, el cantante ha compartido declaraciones sobre los avances de su hijo y la importancia de reconstruir la confianza después de los conflictos que enfrentaron.

En entrevistas realizadas durante 2026, el exintegrante de La Academia también reconoció que cometió errores como padre y expresó su deseo de fortalecer la relación con su primogénito. Aunque admitió que sus compromisos profesionales influyeron en algunos momentos de su vida familiar, ha reiterado que mantiene el cariño por Tristán y que desea verlo cumplir sus objetivos.