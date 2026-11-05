El evento tiene previsto regresar el 12 de noviembre, después de dos años de suspensión por la violencia en Sinaloa./ RS

A pocos días de su inauguración, el Palenque de Culiacán enfrenta amenazas contra cantantes y asistentes

El regreso del Palenque de Culiacán 2026 se encuentra marcado por nuevos episodios de violencia, luego de que fuera localizada una narcomanta con amenazas contra artistas y asistentes del evento, cuya inauguración está prevista para el próximo 12 de noviembre. La advertencia apareció a pocos días de que se reanuden las actividades del recinto, después de permanecer suspendidas durante dos años debido a la inseguridad en Sinaloa.

Podría interesarte Contra Josi Cuen reacciona tras ser tocado indebidamente durante concierto en el Palenque | VIDEO

El hallazgo ocurrió el miércoles 4 de noviembre de 2026, cuando se detectó una manta colocada sobre un puente del bulevar Emiliano Zapata, frente a Soriana Zapata, al sur de Culiacán. El mensaje, escrito con letras negras y rojas, exigía a los cantantes cancelar sus presentaciones y advertía a la población sobre posibles consecuencias si decidía acudir a los conciertos.

La situación ha generado incertidumbre en torno a la realización del evento, que busca regresar después de dos años de ausencia por los enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, las autoridades no han identificado a las personas responsables de colocar la manta, ni han confirmado que las amenazas estén relacionadas con alguna organización delictiva en particular.

¿Qué dice la narcomanta contra el Palenque de Culiacán 2026?

En el escrito se pide a los artistas programados “abstenerse de llevarlas a cabo”, en referencia a sus presentaciones musicales, con la advertencia de “evitar cualquier tipo de represalias en su contra”. El mensaje también está dirigido a los asistentes, a quienes se les advierte que “podrían derivarse consecuencias” en caso de acudir a los espectáculos.

La amenaza se presenta apenas dos días después de otro hecho violento relacionado con el recinto ferial. El lunes 2 de noviembre, aproximadamente a las 09:40 horas, hombres armados que presuntamente viajaban en una motocicleta dispararon contra las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, ubicadas sobre el bulevar Paseo Ganaderos.

Las autoridades contemplan reforzar la vigilancia durante las actividades del Palenque de Culiacán 2026./ RS

Durante el ataque también habrían sido agredidos a balazos elementos militares que resguardaban el inmueble. En el lugar se encontraron casquillos percutidos y se observaron al menos 17 impactos de bala en la fachada, aunque la cantidad no ha sido confirmada oficialmente. Pese a la agresión, no se reportaron personas lesionadas.

Tres detenidos y armas aseguradas tras ataque a la Feria Ganadera de Sinaloa

Después de los disparos, integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), la Policía Estatal Preventiva y el Ejército Mexicano realizaron un operativo de búsqueda que permitió localizar dos vehículos sospechosos sobre la calle Rosendo Rodríguez, en el sector Barrancos, cuyas características coincidían con las unidades presuntamente utilizadas durante la agresión.

Cuando los agentes se aproximaron, los ocupantes intentaron escapar a pie, pero fueron interceptados. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó sobre la detención de tres personas, entre ellas un menor de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su posible participación en el ataque.

Durante la intervención fueron aseguradas cinco armas de fuego: dos fusiles AK-47, un fusil M15 y dos pistolas calibre 9 milímetros. También se decomisaron 641 cartuchos útiles, 24 cargadores, 100 dosis de presunta metanfetamina, 120 dosis de posible cocaína y 21 pastillas de supuesto fentanilo.

Además, las fuerzas de seguridad recuperaron una motocicleta Italika DM300 con reporte de robo y un automóvil Volkswagen Jetta. Aunque las detenciones ocurrieron después del ataque contra las instalaciones ganaderas, no se ha confirmado una relación entre los detenidos y la narcomanta localizada el 4 de noviembre.

Por su parte, la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, señaló que los preparativos de la Feria Ganadera continúan y que las autoridades trabajan con los organizadores para reforzar las medidas de seguridad. Sin embargo, no garantizó que todas las presentaciones musicales puedan realizarse conforme a la programación.