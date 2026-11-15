Con una bolsa de ropa y sin compañía: así encontraron a hombre con discapacidad abandonado en Tlalpan

Con una bolsa de ropa y sin compañía, así fue encontrado el hombre en calles de Tlalpan. / RS

El hombre, de entre 40 y 45 años, fue localizado con una bolsa de ropa en calles de la alcaldía; vecinos piden ayuda para identificarlo y encontrar a sus familiares

Un hombre de entre 40 y 45 años fue localizado presuntamente abandonado en calles de la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. El caso generó preocupación entre los habitantes de la zona, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para protegerlo y ayudarlo a reencontrarse con su familia.

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De acuerdo con los testimonios de vecinos, el hombre presenta dificultades para hablar y aparentemente tiene una discapacidad intelectual, por lo que hasta el momento no ha podido proporcionar su nombre ni otros datos personales que permitan identificarlo.

El hallazgo ocurrió este sábado 14 de noviembre, en las inmediaciones de Viaducto Tlalpan y Privada Rancho La Virgen, donde el adulto fue encontrado con una bolsa que contenía varias prendas de vestir.

Los habitantes señalaron que el hombre habría manifestado que fue golpeado y que quería reunirse con su mamá, situación que incrementó la preocupación por su estado físico y las circunstancias en las que llegó al lugar.

¿Dónde encontraron al hombre presuntamente abandonado en Tlalpan?

Según los reportes ciudadanos, el hombre permanecía en las inmediaciones de Viaducto Tlalpan y Privada Rancho La Virgen, sin compañía y con una bolsa que contenía ropa aparentemente limpia.

Los vecinos indicaron que no pudieron obtener información sobre su identidad, domicilio o procedencia debido a sus dificultades para comunicarse.

Ante esta situación, solicitaron apoyo al número de emergencias 911 desde las primeras horas del día. Sin embargo, aseguraron que no habían recibido atención, por lo que hicieron un llamado para que personal especializado acudiera a brindarle asistencia.

Vecinos de Tlalpan solicitaron ayuda para localizar a los familiares de un hombre con discapacidad que habría sido abandonado. / RS

Hombre habría dicho que fue golpeado y quiere ver a su mamá

Uno de los testimonios que más llamó la atención de los habitantes fue que el hombre habría expresado que fue golpeado y que quería ir con su mamá.

Debido a sus dificultades para hablar, la comunicación con él ha sido complicada, por lo que los vecinos consideran necesario que reciba una valoración médica y atención de personal capacitado que pueda ayudar a conocer su identidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado que haya sido víctima de una agresión ni se ha identificado a alguna persona responsable de un posible abandono.

Piden intervención del DIF para protegerlo

Los habitantes de la zona solicitaron la intervención de las autoridades capitalinas para garantizar la seguridad del hombre y determinar si necesita ser trasladado a una institución de asistencia social, como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

También pidieron que se investiguen las circunstancias en las que llegó a ese punto de Tlalpan y que se realicen las acciones necesarias para localizar a sus familiares.