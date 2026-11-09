El jugador uruguayo lanzó un comunicado tras lo sucedido en el juego ante Puebla

Santiago Homenchenko rompió el silencio después de que en redes sociales se viralizara su intercambio de palabras subidas de tono con un aficionado durante el juego entre Querétaro y Puebla.

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A través de redes sociales, el jugador uruguayo salió con su postura aclarando lo sucedido, asegurando que su gesto no fue con la afición: “Ayer tuve el error de enojarme con una persona puntual que estaba señalando a un compañero de mala manera.”

“Esto me hizo reaccionar en su defensa, por la frustración del momento. No fue en general hacia ustedes, afición”, destacó el jugador en una historia desde su cuenta de instagram.

Finalmente, resaltó su amor al equipo de los Gallos Blancos: “Saben bien que yo a este equipo y a este escudo les tengo mucho cariño y, sobre todo, respeto. !Vamos arriba!

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro, en festejo de gol en el Apertura 2026 | MEXSPORT

¿Qué sucedió?

Y es que, Santiago Homenechenko protagonizó una discusión con un aficionado mientras jugaba el duelo ante el Puebla en La Corregidora y al final de partido también mostró su enojo cuando se dirigía al túnel.

Los Gallos festejan el gol de penal de Santiago Homenchenko | Imago7

¿Cómo fue el partido ante Puebla?

Los Gallos Blancos sufrieron una dura derrota que prácticamente terminaron con sus aspiraciones para jugar la Liguilla, aunque matemáticamente no se encuentra eliminado.

Al minuto 9, Kevin Velasco aprovechó un muy buen pase en los linderos del área para meter un 'bombazo' al ángulo y anotar el primer de los dos goles de la noche, complicando todo para la causa de los locales.

Finalmente, al minuto 36, Velasco apareció de nueva cuenta, pero no con un gol más, sino con una asistencia para su compañero Omar Moreno, quien aprovechó frente al arco para ponerse con un par de anotaciones en la pizarra.