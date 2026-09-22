El head coach evitó confirmar el alcance de la lesión y aseguró que el equipo debe prepararse para distintos escenarios

La lesión de Jaxson Dart mantiene en alerta a los New York Giants, luego de que el quarterback abandonara el partido ante Los Angeles Rams tras recibir un fuerte golpe en la rodilla izquierda. El equipo todavía no tiene una decisión definitiva sobre su situación.

John Harbaugh habló nuevamente sobre el estado de su quarterback y dejó claro que la lesión continúa siendo evaluada. El entrenador rechazó confirmar los reportes que apuntan a un problema más grave de lo que se había considerado inicialmente.

John Harbaugh se mantiene en cautela ante la lesión de su quarterback | Especial

¿Qué dijo Harbaugh sobre la lesión de Jaxson Dart?

El coach de los Giants explicó que se trata de una situación que requiere tiempo antes de establecer un diagnóstico definitivo. “Es una conversación continua sobre la salud de un jugador, de una persona”, señaló Harbaugh ante los medios.

Harbaugh también reconoció que el equipo debe contemplar diferentes posibilidades mientras continúan las evaluaciones médicas. “Tenemos que prepararnos para el rango de posibilidades”, explicó el entrenador.

Así fue la lesión de Jaxson Dart ante los Rams | Captura

La incertidumbre aumentó después de que surgieran reportes que apuntan a una lesión más severa de lo esperado. Inicialmente se habló de un posible esguince del ligamento colateral medial, pero Harbaugh no quiso confirmar que ese sea el diagnóstico definitivo.

Jameis Winston queda preparado ante cualquier escenario

Dart se lesionó durante la primera ofensiva de los Giants ante los Rams, después de quedar atrapado entre Byron Young y Josaiah Stewart. El quarterback recibió atención médica y posteriormente abandonó el encuentro, que Nueva York terminó perdiendo 28-6.

Jaxson Dart logró salir por su propio pie de la lesión ante Rams | AP

Ante su salida, Jameis Winston tomó los controles de la ofensiva y podría tener nuevamente la responsabilidad si Dart debe ausentarse. Harbaugh expresó confianza en el veterano para asumir el puesto durante el tiempo que sea necesario.