El delantero mexicano del Al Qadsiah competirá ante figuras mundiales como CR7 y Sadio Mané por el prestigioso galardón

El delantero mexicano Julián Quiñones sigue cosechando reconocimientos internacionales tras confirmarse su nominación al premio Mejor Jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards. El atacante del Al Qadsiah ingresó en la exclusiva lista de candidatos para conquistar el galardón individual más cotizado del futbol en Asia del Suroeste, donde competirá directamente contra superestrellas de talla mundial como Cristiano Ronaldo y Sadio Mané. El ganador de esta prestigiosa distinción será elegido por los propios aficionados a través de la votación oficial que ya se encuentra abierta en el sitio web de la organización.

La inclusión de Quiñones en esta terna responde a su impactante rendimiento desde su llegada al balompié saudí en julio de 2024, consolidándose como el futbolista más determinante de su club y uno de los delanteros más letales fuera de Europa. Durante la temporada 2025-26, el seleccionado nacional se proclamó campeón de goleo de la Liga Profesional Saudí tras firmar 33 anotaciones en 31 encuentros, superando en la tabla de romperredes al propio Cristiano Ronaldo, además de sostener un espectacular promedio de 0.84 goles por partido con 81 contribuciones directas en 75 compromisos oficiales.

¿Cuáles son los números de Julián Quiñones con el Al Qadsiah y su valor de mercado?

El gran momento deportivo del atacante tricolor también se refleja en su cotización internacional y en la confianza total de la directiva saudí, que blindó su continuidad a largo plazo.

Julián Quiñones enfrentando en Kingston a la Selección de Jamaica | Imago7

Desde su arribo al Al Qadsiah, suma 63 goles y 18 asistencias en 75 partidos oficiales disputados entre liga, copa y competiciones continentales, incluyendo cuatro tantos en cuatro duelos de la actual Liga de Campeones Élite de la AFC 2026-27.