La contundente postura de Oussama Idrissi sobre Chivas antes de la Liguilla

El atacante de los Tuzos aseguró que la tradición rojiblanca no marca diferencia en la cancha

De cara al choque entre Pachuca y Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2026, Oussama Idrissi minimizó la tradición del Rebaño Sagrado de competir exclusivamente con elementos nacionales, asegurando que dicha peculiaridad no influye al momento de disputar una eliminatoria de Liguilla.

En una entrevista para TUDN, el extremo de los Tuzos dejó en claro que dentro del terreno de juego no se percibe esa distinción en el futbol mexicano, aunque reconoció la calidad individual y el gran torneo que firmó el conjunto tapatío tras finalizar como superlíder.

Como futbolista no sientes tanto la diferencia en el ADN de cualquier club del país. Lo que sí ves es un equipo que tiene mucho talento, muchos jugadores que juegan bien, que están también en selección. Tenemos que respetarlos mucho porque terminaron primeros, con muchos puntos y con muy buen futbol

Jugadores de Chivas festejan con su afición el pase a la Liguilla como el líder del Apertura 2026 | Imago7

El futbolista europeo explicó que el verdadero peligro de enfrentarse al Guadalajara radica en su funcionamiento colectivo y en la jerarquía de sus seleccionados nacionales, más allá de su filosofía institucional.

¿Cuál es la deuda pendiente de Oussama Idrissi con Pachuca y cuándo se juega la serie ante Chivas?

Más allá del análisis táctico sobre su próximo adversario, el atacante de 30 años admitió abiertamente que arrastra una cuenta pendiente desde su arribo a la Bella Airosa hace tres años, pues en su sexto torneo defendiendo la camiseta blanquiazul todavía no logra conquistar un título de Liga MX.

"Sí, la verdad que llevo tres años aquí y creo que en general un futbolista o un deportista siempre quiere ganar títulos, pero este sí me falta", confesó el extremo con la mira puesta en levantar el trofeo este semestre.

Oussama Idrissi en festejo en el partido de Semifinal entre Pachuca y Pumas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Para comenzar ese camino hacia el campeonato, Pachuca abrirá la serie recibiendo a Chivas este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Hidalgo.