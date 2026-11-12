El Comité de Competición de la Real Federación Española de Futbol le dio una sanción de dos encuentros a Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, por un altercado en el túnel de vestuarios después del partido del sábado, en el que el Real Madrid venció 3-0 al cuadro de Javier Aguirre. Dicho acontecimiento fue inscrito en el acta del árbitro Hernández Maeso:
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En el descanso del encuentro, en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Valencia CF, Braulio Jesús Vázquez Benítez, se encontraba en dicha zona, donde protagonizó un altercado, llegando a encararse con mi árbitro asistente nº 1, al que se dirigió de forma reiterada y en tono exaltado en los siguientes términos: '¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!'
El colegiado central indicó que Braulio se dirigió a él con las mismas frases y “una actitud exaltada”, hecho que provocó la asistencia de la policía nacional para sujetarlo y apartarlo del lugar para poner fin al pleito.
El directivo estará suspendido sin ingresar al terreno de juego, área técnica y vestuarios por los siguientes dos partidos, ante el Rayo Vallecano y Osasuna, bajo la razón de protestas reiteradas. Además, deberá pagar una sanción económica.
Asimismo, José Luis Gayà se perderá el duelo ante Rayo Vallecano porque fue expulsado al minuto 79 por una barrida a Kylian Mbappé, cortando un avancé prometedor de cara al arco.