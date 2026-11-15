Mamá de “el niño de la mochila roja” exige justicia tras golpiza afuera de la Prepa 22

La madre del estudiante agredido afuera de la Prepa 22 exigió justicia y pidió que el caso no quede impune.

La mujer pidió la intervención del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de las autoridades judiciales para evitar que la agresión contra su hijo quede impune. El ataque fue grabado y difundido en redes sociales

La madre del joven que fue golpeado por varios estudiantes en las inmediaciones de la Preparatoria 22 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Guadalupe, exigió justicia y pidió a las autoridades que investiguen el caso para evitar que quede impune.

A través de un video difundido en redes sociales, la mujer expresó su preocupación por la gravedad de las agresiones que recibió su hijo y aseguró que el ataque pudo haber terminado en una tragedia.

“Mi hijo pudo haber muerto en ese suceso, como han muerto muchos otros, y no es posible que lo dejemos pasar porque digan: ‘Es que así se llevan’. Entonces, yo exijo justicia para mi hijo”, manifestó.

La madre también hizo un llamado al gobernador Samuel García, al Poder Judicial y a las autoridades correspondientes para que intervengan y den seguimiento a las investigaciones.

El ataque ocurrió en Guadalupe, Nuevo León, y quedó registrado en imágenes que circularon en redes sociales. / RS

¿Qué pidió la madre del joven agredido afuera de la Prepa 22?

En su mensaje, la mujer rechazó que la agresión sea minimizada como una simple pelea entre estudiantes, pues consideró que los golpes que recibió su hijo representaron un riesgo para su vida.

Además, reconoció la reacción del joven durante el ataque, pues aseguró que logró controlar el miedo y el enojo sin responder a las agresiones.

También cuestionó la postura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pidió que la institución no se deslinde del caso bajo el argumento de que los involucrados son menores de edad.

La madre insistió en que busca justicia y que se determinen las responsabilidades correspondientes, pues considera que el hecho no debe quedar sin consecuencias.

¿Qué se sabe de la agresión afuera de la Prepa 22?

El caso se hizo viral después de que circulara un video en el que se observa a varios jóvenes rodear y golpear a un estudiante en las inmediaciones del plantel, ubicado en la colonia Linda Vista, en el municipio de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron el lunes 9 de noviembre, cuando se registró un enfrentamiento entre jóvenes de distintos planteles educativos. En las grabaciones se observa cómo el estudiante recibe golpes y patadas mientras otras personas presencian la agresión.

Tras la difusión de las imágenes, la Policía de Guadalupe informó que trabajaba para identificar a los participantes y reforzar la vigilancia en los alrededores de la preparatoria.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el joven agredido ya compareció ante el Ministerio Público y que continúan las investigaciones para localizar a los presuntos responsables.

La autoridad señaló que los involucrados son menores de edad y que podrían enfrentar cargos por lesiones, conforme al sistema de justicia para adolescentes.