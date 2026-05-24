Manuel Vidrio cerca de los golpes con padre de niño futbolista

El ex futbolista mexicano Manuel Vidrio se volvió tendencia luego de verse involucrado en una acalorada discusión durante un partido infantil en Estados Unidos, situación que fue captada en video por algunos padres de familia presentes. El incidente rápidamente generó polémica en redes sociales por la intensidad del intercambio verbal.

De acuerdo con los reportes, el ex defensor, quien tuvo paso por la Selección Mexicana, discutió con el padre de uno de los niños que participaban en el encuentro. Lo que parecía una diferencia menor terminó escalando a gritos, generando tensión en un entorno que debía ser familiar y deportivo.

Javier Aguirre junto a Manuel Vidrio en el Tri

¿Qué provocó el altercado con Manuel Vidrio?

Según los testimonios, el conflicto inició cuando el padre cuestionó la presencia o actitud de Vidrio, lo que detonó la reacción del ex futbolista. En medio del enojo, el ex jugador respondió de manera airada, haciendo referencia a su trayectoria profesional para defenderse.

¿Dónde jugaste tú?... yo jugué en la Selección de México y un Mundial”, habría gritado Vidrio durante el intercambio, elevando el tono de la discusión ante la mirada de niños y otros adultos. La escena dejó ver un momento tenso que contrastó con el ambiente deportivo que se esperaba.

CAPTURA DE PANTALLA

A pesar de que la otra persona intentó calmar la situación y no escalar el conflicto, Vidrio continuó con los reclamos, lo que provocó que la atención se centrara completamente en la discusión, interrumpiendo el desarrollo normal del partido infantil.

Manuel Vidrio en Selección | MEXSPORT

De referente del futbol mexicano a polémica fuera de la cancha

El nombre de Manuel Vidrio no es menor dentro del futbol mexicano. El ex zaguero tuvo una destacada carrera en equipos como Pachuca, donde es ampliamente recordado, además de militar en clubes como Chivas y tener experiencia en el futbol europeo con Osasuna.

Manuel Vidrio como entrenador | MEXSPORT

Durante su etapa como profesional, Vidrio consiguió tres títulos de Liga MX con Pachuca, además de una Liga de Campeones de la CONCACAF, consolidándose como un defensor importante en su generación y alcanzando incluso participación mundialista con México.

Sin embargo, este episodio fuera de la cancha ha generado críticas, especialmente por tratarse de un evento infantil donde se espera que los adultos mantengan la compostura. La actitud del ex jugador ha sido señalada como inapropiada por diversos usuarios en redes sociales.

Hasta el momento, Manuel Vidrio no ha emitido una postura tras la difusión del video, pero el incidente ya abrió debate sobre el comportamiento de figuras públicas en espacios deportivos formativos, donde el ejemplo resulta fundamental para las nuevas generaciones.

Manuel Vidrio en Selección Mexicana | MEXSPORT

Casi linchan a Manuel Vidrio por burlarse de como patea la pelota un niño de 9 años pic.twitter.com/SBAmAp7tor — Contando Publicidad (@VecesEn) May 24, 2026