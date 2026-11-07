Memo Ochoa reaparece en partido de niños y se luce con atajada

El exguardameta convivió con algunos pequeños en la calle

Francisco Guillermo Ochoa Magaña sigue disfrutando de su vida fuera de las canchas. El exguardameta del América protagonizó una convivencia con algunos niños, incluso jugando al futbol.

En un video publicado a través de sus historias, el portero recién retirado mostró como le atajó un penal a uno de los pequeños fans y con una portería con dimensiones muy pequeñas terminó por sacar el manotazo para mandar muy lejos el esférico.

Guillermo Ochoa conviviendo con niños tras su retiro de las canchas | CAPTURA DE PANTALLA

El legado americanista

Esto, después de que hace unos días recibiera el último homenaje por parte del América, tras su retiro de las canchas, en donde dejó un extenso legado como canterano del conjunto Azulcrema.

Guillermo Almada y Memo Ochoa antes del duelo ante Pachuca | Imago7

Con el cuadro de Coapa Guillermo Ochoa tuvo dos etapas en momentos distintos de su carrera. La primera en su debut y consolidación que lo catapultó a emigrar al futbol europeo con varios años.

Con solo 18 años se convirtió en el guardameta titular y ganando el premio al Novato del Torneo en su primera temporada. También contribuyó a que América ganara múltiples títulos como: la liga en el Clausura 2005, el Campeón de Campeones (2004-2005), la Copa de Campeones de la Concacaf (2005-2006), el Campeón de la Concacaf Champions League y la InterLiga (2008).

Mientras tanto, la segunda etapa ya como un portero reconocido volvió a resguardar el arco Azulcrema. Con América disputó un total de 425 partidos, sumando 522 goles en contra y 119 partidos sin recibir goles.

Guillermo Ochoa con América en 2008 | MEXSPORT

¿Cómo fue su recorrido en Europa y Selección Mexicana?

Ochoa se trasladó a Europa, donde jugó para Ajaccio en Francia, Málaga y Granada en España, Standard Liege en Bélgica, entre otros equipos. El americanista se convirtió en el portero mexicano con más partidos en los Mundiales con 12 superando a Antonio 'La Tota' Carabajal que jugó 11. El guardameta además disputa su cuarta Copa del Mundo en seis convocatorias con México.