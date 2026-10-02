Metallica inició su residencia ‘Life Burns Faster’ con su primera presentación en The Sphere de Las Vegas / Especial

Metallica arrancó su residencia ‘Life Burns Faster’ en Las Vegas con un espectáculo lleno de efectos visuales, entre ellos una impresionante representación de Cthulhu durante ‘The Call of Ktulu’, uno de los momentos más destacados de su primera noche en The Sphere

Metallica llegó por primera vez a The Sphere, en Las Vegas, Nevada, el jueves 1 de octubre de 2026, para comenzar su residencia ‘Life Burns Faster’. Con este espectáculo, la agrupación se convirtió en la primera banda de metal en presentarse en el recinto.

Cthulhu apareció en las pantallas de The Sphere durante la interpretación de ‘The Call of Ktulu’ / Redes Sociales

La primera noche estuvo marcada por una combinación entre el repertorio clásico de la banda y las posibilidades visuales de la enorme pantalla envolvente de The Sphere.

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El concierto comenzó con ‘Battery’ y continuó con canciones como ‘Creeping Death’, ‘Sad but True’, ‘Wherever I May Roam’, ‘Nothing Else Matters’ y ‘Master of Puppets’, además de algunos temas que no habían sido interpretados en varios años.

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‘The Call of Ktulu’ se convierte en uno de los momentos más impactantes

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la presentación llegó con ‘The Call of Ktulu’, canción instrumental incluida originalmente en el álbum Ride the Lightning, de 1984.

Mientras Metallica interpretaba el tema, las pantallas de The Sphere mostraron una enorme representación tridimensional de Cthulhu, la criatura inspirada en el universo creado por el escritor H. P. Lovecraft.

La criatura parecía desplazarse por el recinto mientras las imágenes envolvían al público, aprovechando la pantalla curva de The Sphere para convertir la interpretación en una experiencia principalmente visual.

Un homenaje a Cliff Burton

La interpretación también tuvo un significado especial para la historia de Metallica. Antes de tocar ‘The Call of Ktulu’, la banda rindió homenaje a Cliff Burton, su antiguo bajista, quien murió en un accidente de autobús en Suecia en 1986.

Metallica rindió homenaje a Cliff Burton durante su interpretación de ‘The Call of Ktulu’ / Especial

El momento ocurrió cerca del aniversario número 40 de la muerte de Burton, quien participó en la grabación de Ride the Lightning, álbum en el que aparece ‘The Call of Ktulu’.

Un espectáculo creado para The Sphere

La presentación de Metallica no se limitó a trasladar un concierto convencional al recinto. La agrupación aprovechó las características de The Sphere para acompañar varias canciones con imágenes especialmente diseñadas para las enormes pantallas.

Durante la noche también aparecieron elementos visuales como rayos, vitrales, paisajes y escenarios inspirados en distintas atmósferas de las canciones.

En el caso de ‘The Call of Ktulu’, la aparición de Cthulhu fue uno de los recursos visuales que más destacó de la primera presentación.

¿Cuántos conciertos dará Metallica en The Sphere?

La residencia ‘Life Burns Faster’ contempla 24 presentaciones en The Sphere entre octubre de 2026 y marzo de 2027.

La agrupación también mantendrá el formato de ‘No Repeat Weekends’, por lo que las presentaciones de jueves y sábado de un mismo fin de semana tendrán repertorios diferentes, evitando repetir canciones entre ambos conciertos.

Las enormes pantallas de The Sphere acompañaron el concierto con diferentes efectos visuales inspirados en las canciones de la banda / Especial