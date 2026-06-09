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Futbol Internacional

Michel Platini presenta nueva denuncia contra Gianni Infantino y reaviva una vieja batalla

Michel Platini, expresidente de la UEFA, pronuncia un discurso | AP
José Moreno
José Moreno 13:25 - 09 junio 2026
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El exfutbolista francés acusa al actual mandatario de la FIFA de participar en una conspiración que le impidió llegar al máximo cargo del futbol mundial

El conflicto entre Michel Platini y Gianni Infantino volvió a tomar fuerza. El exastro del futbol francés presentó una nueva denuncia penal en Francia contra el presidente de la FIFA, asegurando que existió una conspiración para impedir que asumiera el liderazgo del organismo rector del futbol mundial.

De acuerdo con la acusación, Platini considera que fue víctima de acusaciones falsas y tráfico de influencias durante el proceso que derivó en la investigación abierta en su contra en 2015, cuando era uno de los principales candidatos para convertirse en presidente de la FIFA.

Michel Platini en conferencia | AP

Platini insiste en que fue apartado de la carrera por la FIFA

Durante años, Platini fue considerado el sucesor natural de Josep Blatter al frente de la FIFA. Sin embargo, sus aspiraciones se derrumbaron cuando las autoridades suizas iniciaron una investigación relacionada con un pago de 2 millones de francos suizos que recibió por trabajos realizados para la FIFA años atrás.

El caso provocó que tanto Platini como Blatter fueran apartados de sus cargos. No obstante, ambos fueron absueltos por la justicia suiza en 2022 y nuevamente en una apelación celebrada el año pasado, al no encontrarse pruebas suficientes para sostener los cargos de fraude.

Gianni Infantino viendo un partido l AP

Ahora, el exdirigente francés sostiene que aquella investigación fue utilizada para sacarlo de la contienda por la presidencia de la FIFA, lo que terminó allanando el camino para la llegada de Gianni Infantino al máximo organismo del futbol.

La denuncia también alcanza a exfuncionarios suizos

Además de Infantino, la denuncia presentada por Platini incluye a otros cinco exfuncionarios vinculados al futbol y al sistema judicial suizo. Entre ellos figuran Michael Lauber, quien era fiscal general de Suiza en 2015, y Marco Villiger, entonces director jurídico de la FIFA.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al repechaje del Mundial 2026 | AP
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, previo al repechaje del Mundial 2026 | AP

Los abogados del francés también anunciaron la presentación de una demanda civil para reclamar una indemnización económica por los daños que, según argumentan, sufrió su carrera como dirigente deportivo.

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