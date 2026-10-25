Milwaukee ante Tampa Bay en el Juego 3 de la Serie Mundial | Récord

Tampa Bay buscará reaccionar ante su afición para recortar distancias y mantenerse con vida en la pelea por el título

Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se enfrentan este lunes a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en el Juego 3 de la Serie Mundial 2026. El encuentro podrá verse en México a través de ESPN, TUDN y MLB Season Pass, en un choque que puede marcar el rumbo de la serie.

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Los Cerveceros llegan al Tropicana Field con la misión de consolidar su ventaja y acercarse al campeonato. Después de imponerse en los dos primeros encuentros, Milwaukee tiene la oportunidad de poner contra las cuerdas a Tampa Bay y aumentar la presión sobre el conjunto local.

Milwaukee quiere extender su dominio en la postemporada

Cooper Pratt celebra uno de los hits que pegó en el segundo juego de la Serie Mundial | AP

Milwaukee atraviesa un momento extraordinario, con siete triunfos consecutivos y una marca general de 9-1 en esta postemporada. Su única derrota llegó en el tercer juego de la Serie Divisional frente a los Padres de San Diego, por lo que buscará prolongar su racha positiva.

La remontada de cuatro carreras en el Juego 2 reforzó la confianza de los Brewers, que demostraron capacidad para reaccionar incluso cuando el marcador parecía adverso. Ahora intentarán trasladar ese impulso a Tampa Bay para mantener el control de la Serie Mundial y dar otro paso hacia el título.

Tampa Bay necesita responder ante su afición

Taylor Walls, y el segunda base Richie Palacios de Tampa Bay Rays | AP

Los Rays, por su parte, tendrán la oportunidad de apoyarse en su gente para intentar cambiar la historia de la serie. Con dos derrotas consecutivas, Tampa Bay necesita encontrar respuestas tanto en su ofensiva como en el pitcheo para frenar a unos Cerveceros que han mostrado contundencia en los momentos decisivos.